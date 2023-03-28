Лукашенко 31 марта обратится к белорусам и парламенту с посланием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится 31 марта к народу и национальному собранию с ежегодным посланием. Об этом сообщил глава президентской администрации Игорь Сергеенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нас ожидает еще одно знаковое, фундаментальное мероприятие — ежегодное послание президента белорусскому народу и парламенту. Оно состоится буквально на этой неделе — 31 марта. Это мероприятие знаковое, фундаментальное, где президент в своем выступлении определяет ближайшую стратегию развития нашей страны в условиях меняющейся геополитической обстановки»,— сказал господин Сергеенко (цитата по БЕЛТА).

Мероприятие пройдет в традиционном формате во Дворце Республики в Минске. В нем, в частности, примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания, члены Совета Республики, руководители министерств и государственных комитетов, а также представители трудовых коллективов и промышленных предприятий. По словам, господина Сергеенко, запланировано участие более 2,5 тыс. человек.

Глава президентской администрации уточнил, что на данный момент Александр Лукашенко продолжает работу над посланием. «Ситуация динамично меняется, практически ежедневно, и данный документ требует актуализации»,— добавил Игорь Сергеенко.

Первый и пока единственный президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе 2020 года возглавил страну в шестой раз. По результатам ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В этом году послание президента народу и парламенту станет 22-м по счету.

Милена Костерева