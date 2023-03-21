Улицу Коллонтай в Петербурге отремонтируют до конца 2023 года

Улицу Коллонтай в Невском районе Санкт-Петербурга отремонтируют до конца 2023 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщила пресс-служба горадминистрации. Дорожники заменят покрытие в общей сложности 3,82 км проезжей части.

Работы будут проводиться на участке от Дальневосточного проспекта до улицы Кржижановского и улицы Лопатина. В рамках ремонта также будут обустроены тротуары и обновлен бордюрный камень.

Всего в текущем году в Петербурге планируется привести в нормативное состояние более 43 км дорог, ведущих к медучреждениям города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный подписал госконтракт на 2,9 млрд рублей на ремонт дорог в южных районах Петербурга.

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