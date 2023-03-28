Портал на выданье

На портал «Банки.ру», долю в котором продает Russia Partners, появились несколько крупных и известных претендентов. В частности, источники “Ъ” упоминают Московскую биржу, «Яндекс» и Владимира Потанина. Эксперты видят базу для заинтересованности всех потенциальных покупателей, но называют возможную цену сделки слишком высокой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На 40% портала «Банки.ру», принадлежащие инвестфонду Russia Partners, претендует Московская биржа, рассказал источник “Ъ”, близкий к торговой площадке, и подтвердил собеседник на финансовом рынке. Среди других претендентов он называет «Яндекс» и владельца компании «Интеррос» Владимира Потанина. На Московской бирже не ответили “Ъ”, представители «Яндекса» и господина Потанина отказались от комментариев. «Желающих много, но до сделки еще очень далеко»,— уточняет один из собеседников “Ъ”. В «Банках.ру» вопрос продажи портала не комментируют.

В середине марта РБК сообщила, что фонд Russia Partners выставил на продажу более 40% акций «Банков.ру». Свои доли могут продать и другие собственники (около 60%) — фонды Winter Capital и «Эльбрус Капитал». Согласно «СПАРК-Интерфакс», формально «Банки.ру» на 100% принадлежат кипрской Banki.ru Holding Ltd. Судя по выписке из реестра Кипра, которую изучил “Ъ”, капитал последней разделен между американской SG Financial Marketplace Holdings и кипрской Realstreet Trading Limited, которая, в свою очередь, принадлежит кипрским Freestart Trading Limited и Janeville Limited.

Основной бизнес «Банков.ру» состоит в лидогенерации, сайт обеспечивает трафик различным финансовым компаниям, перенаправляя посетителей на их сайты. Относительно недавно появилось и новое направление — финансовый маркетплейс, вошедший в реестр ЦБ в сентябре 2022 года. Среди участников платформы на сайте числится девять банков.

Источники РБК говорили о цене 13–16 млрд руб. за весь пакет акций. Суммарная выручка всех связанных юрлиц «Банков.ру» за 2021 год составила около 4,8 млрд руб. Согласно отчетности портала, значительная доля пришлась на лидогенерацию (почти 1,6 млрд руб.), остальное — на контекстную и медийная рекламу, подписки и т. д. По итогам года портал получил убыток в 402 млн руб. против прибыли годом ранее. Это произошло на фоне трехкратного роста коммерческих расходов (до 2,1 млрд руб.), преимущественно на рекламу. Кроме того, в том же году компания получила кредит от связанной стороны на 700 млн руб. Чистые активы за год сократились почти в 3,2 раза, до 183,7 млн руб. По данным РБК, EBITDA компании в 2022 году была около 1 млрд руб. (однако отчетность за прошлый год не публиковалась).

Партнер NSP Александр Некторов отмечает, что до начала военных действий на Украине у технологичных компаний цена продажи могла превышать две выручки. Однако чаще ценообразование привязано к EBITDA. «У супертехнологичных иностранных компаний стоимость актива могла составлять 10 EBITDA и даже выше»,— уточняет эксперт.

Вместе с тем, по словам господина Некторова, «на российский бизнес всегда был дисконт», а в текущих условиях есть и дополнительные факторы — то, что продается не контрольный пакет, пониженная ликвидность, так как необходимо получить согласие регуляторных органов, в том числе ФАС, правкомиссии Минфина по контролю за иностранными инвестициями, поскольку формально владелец нерезидент.

Интерес к покупке «Банков.ру» может быть у тех участников технологического рынка, кто уже оказывает финансовые услуги и хочет их развивать. К таким относится, в частности, «Яндекс», который располагает необходимым финансовым ресурсом для покупки, отмечает управляющий партнер «Страйд Консалтинг» Игорь Бондаренко. «Бизнес-процесс по кредитной лидогенерации для банка может создать синергетический эффект с рекламным трафиком "Яндекса"»,— считает он.

Московская биржа, запустившая маркетплейс «Финуслуги», могла бы расширить линейку финансовых услуг, однако эта покупка потребовала бы существенных дополнительных инвестиций, считает эксперт. Для группы «Интеррос», которая в прошлом году вернулась на финансовый рынок, купив Росбанк и долю в TCS Group, добавляет господин Бондаренко, портал мог бы стать дополнительным технологическим ресурсом, который ускорит развитие группы в целом.

Ольга Шерункова