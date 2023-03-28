Удвойка автоматом

Растет количество жалоб на непреднамеренное открытие повторных индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Речь идет об автоматическом открытии ИИС вместе с брокерским счетом или «задвоении» ИИС при межброкерском переводе. С учетом того, что можно иметь только один такой счет, возникает риск утраты налоговых преференций. В этом случае, поясняют эксперты, следует оперативно известить ФНС об ошибочности действия, предоставив документы об отсутствии операций по новому счету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В первом квартале 2023 года участились жалобы частных инвесторов на непреднамеренное открытие индивидуально инвестиционного счета (ИИС). По оценке опрошенных “Ъ” экспертов, количество таких жалоб выросло на 50–70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Речь идет как об автоматическом открытии ИИС вместе с брокерским счетом, так и о «задвоении» ИИС при межброкерском переводе. На сайте «Банки.ру» опубликованы жалобы в отношении «Альфа Инвестиции», «ВТБ Инвестиции», «Открытие Инвестиции» и «Тинькофф Инвестиции». Собеседник в крупной УК рассказал “Ъ”, что ему доводилось сталкиваться с жалобами клиентов, когда при дистанционном открытии счета в банковском приложении вместе со счетом доверительного управления появлялся ИИС. Как считает главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян, сейчас «случаи открытия нового ИИС без ведома клиента локализованы и в целом затрагивают не более 2–3 тыс. человек».

В Тинькофф-банке заверили, что без заявления клиента открыть ИИС невозможно. «Чтобы открыть ИИС, клиент должен заполнить заявку — в приложении "Тинькофф Инвестиций" или через веб-интерфейс. Клиент подписывает заявку с помощью СМС»,— подчеркнули там. В Альфа-банке заявили, что «не открывают ИИС при открытии брокерского счета». ВТБ возможность открыть ИИС предоставляется в дистанционном канале как отдельно, так и совместно с брокерским счетом. Однако «автоматически» ничего не открывается, «клиент всегда выступает инициатором действия», заверили в банке. В «Открытие Инвестиции» отметили, что процедура предусматривает уточнение наличия у клиента уже открытого ИИС, а сам счет открывается только после подтверждения и согласия клиента. В ЦБ отметили, что в ходе надзора проводят «мониторинг взаимодействия брокеров с клиентами», однако регулятор «не наблюдает увеличения жалоб по данной проблеме». Иногда это может быть уловка, когда в заявлении на открытие счета по умолчанию стоит «галочка» для ИИС, и клиент не глядя может подписать заявление, поясняет глава управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Кроме того, полагает эксперт, такие ситуации могли возникать у клиентов, которые принудительно переводили активы из подсанкционных брокеров, и новый брокер из-за технической ошибки мог открыть клиенту новый договор ИИС. Но бывают и случаи, когда клиент сам нажал кнопку для открытия ИИС, не осознавая последствия таких действий. Каждый случай, по словам господина Леснова, нужно разбирать отдельно, чтобы понимать причины. Кроме того, на Московской бирже есть сервис, который позволяет при регистрации клиента отправлять брокеру сообщение о том, что у него уже есть ИИС, отмечает эксперт.

По данным Московской биржи, число физических лиц, имеющие брокерские счета на торговой площадке, по итогам февраля 2023 года достигло 24 млн человек, увеличившись с начала года на 1,1 млн человек. Общее количество брокерских счетов достигло 40,4 млн шт. Количество ИИС составило 5,2 млн шт., увеличившись с начала года на 60 тыс. По законодательству, можно иметь только один ИИС для получения налогового вычета. По истечении 30 дней после открытия второго ИИС инвестор может лишиться налоговых преференций по первому счету.

Ошибочное открытие банком или брокером счета в отсутствие каких-либо операций по нему с последующим закрытием подтверждает, что вычет должен быть сохранен, считает адвокат КА «Юков и партнеры» Оксана Арапова. «Возможно, потребуется представить соответствующие объяснения при проведении ФНС проверки, писем из банка об ошибочном открытии счета, если таковое имелось»,— уточнила она. В ВТБ говорят, что, если «пользователь допустил ошибочное открытие ИИС, он может обратиться в службу поддержки и закрыть ИИС с предоставлением справки для клиента и налоговой инспекции о непреднамеренности действия и отсутствии операций».

Ксения Куликова, Екатерина Волкова, Виталий Гайдаев