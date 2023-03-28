Агрокомплекс взял добавку риса

В условиях общего сокращения сбора риса в Краснодарском крае крупные холдинги наращивают активы в этом секторе. Так, связанные с агрокомплексом экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева структуры приобрели около 3 тыс. га в регионе, где можно собирать более 15 тыс. тонн риса в год. Нарастить долю на внутреннем рынке будет сложно, но можно увеличить экспорт продукции после снятия запрета на ее вывоз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управляющее около 3 тыс. га земель для выращивания риса в Краснодарском крае ООО «Тотрисс» перешло под контроль связанных с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева структур, рассказал источник “Ъ” на рынке. По данным ЕГРЮЛ, 13 марта владельцем 99% «Тотрисс» стало ООО «Виви» Романа Баталова, гендиректора по перспективному развитию агрокомплекса, который также считается зятем бенефициара холдинга, экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. На домене агрокомплекса зарегистрирована и электронная почта для отклика на вакансии «Тотрисс» на региональном портале службы труда и занятости. В агрокомплексе комментарий не предоставили.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева занимает второе место в России по производству молока, четвертое — по мясу птицы, пятое — по сахару. На май 2022 года был третьим в рейтинге крупнейших латифундистов по версии BEFL с 818 тыс. га. В 2021 году выручка выросла на 25,4%, до 71,8 млрд руб., чистая прибыль была 8,6 млрд руб.

«Тотрисс» ранее принадлежал краснодарскому ООО «Агрохим», которое управляет в регионе Марьянским рисозаводом. На сайте предприятия говорится, что на 3 тыс. га ежегодно выращивается более 15 тыс. тонн риса. По собственным данным, всего завод в год перерабатывает более 40 тыс. тонн сырца. По словам собеседника “Ъ” на рынке, продажа земель могла быть вызвана потребностью в средствах. На Марьянском рисозаводе на вопросы “Ъ” также не ответили.

Как отмечают собеседники “Ъ” в отрасли, земли для выращивания риса могут стоить дороже сельхозугодий для выращивания зерновых. Гендиректор консалтинговой компании Macon Илья Володько говорит, что в рисосеющих районах Краснодарского края цены на сельхозземли примерно на 20% выше. На конец 2021 года Macon оценивал среднюю стоимость продающихся сельхозземель в Славянском районе, где находится «Тотрисс» в 285,9 тыс. руб. за 1 га.

В 2022 году агрокомплекс засеял рисом 20,8 тыс. га и собрал 148,8 тыс. тонн сырца. Площади под культурой год к году сократились на 30% из-за аварии на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей региона, следует из сообщения агрокомплекса. Таким образом, покупка активов «Тотрисс» позволит агрокомплексу увеличить площадь занятых рисом земель и производство более чем на 10%. Другой крупный производитель риса «АФГ Националь» в 2022 году засеял рисом 27,8 тыс. га.

По оценкам Национального рисового союза, из-за аварии на Федоровском гидроузле площадь рисовых чеков в Краснодарском крае сократилась со 119 тыс. до 92 тыс. га, а валовый сбор риса снизился на 24%, до 650 тыс. тонн. Росстат оценивал урожай риса по стране в 2022 году в 923 тыс. тонн против 1,07 млн тонн годом ранее. Из-за проблем с урожаем производители рисовой крупы уведомляли торговые сети о повышении цен на 10–30%. По данным «Руспродсоюза», на середину марта рисовая крупа первого сорта в опте стоила в среднем 64,13 тыс. руб. за тонну против 51,6 тыс. руб. годом ранее. Рис-сырец на начало 2023 года в среднем продавался по 34,14 тыс. руб. за тонну без НДС, подорожав за год на 52,4%.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что производство риса остается перспективным. На внутреннем рынке есть некоторая доля импорта, что поддерживает цены, также налажены каналы экспорта в Среднюю Азию, на Ближний Восток и в Северную Африку, отмечает он. Пока экспорт риса из РФ запрещен до 30 июня 2023 года. Директор «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что агрокомплекс рассчитывает на увеличение экспорта после снятия ограничений, отмечая, что внутренний рынок риса насыщен, а у холдинга нет в категории сильного бренда. По данным ИКАР, РФ ранее экспортировала 150–200 тыс. тонн риса в год.

Анатолий Костырев