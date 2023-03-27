Словенская Sova разглядела «русских шпионов»

В Словении расследуют дело супружеской пары, обвиняемой в работе на российскую нелегальную разведку. Хотя словенские спецслужбы задержали супругов, имевших аргентинские паспорта, еще в декабре, детали их разведывательной деятельности всплыли только сейчас. Появилась информация и о якобы ведущихся переговорах с российской стороной об обмене арестованных нелегалов. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Словении Таня Файон

Фото: Virginia Mayo / AP Глава МИД Словении Таня Файон

Фото: Virginia Mayo / AP

Первая краткая информация о задержании в Словении «двух российских шпионов» промелькнула в СМИ в конце января, однако развития тема тогда не получила, и каких-либо существенных подробностей не последовало. Детали всплыли только сейчас — после публикации в британской The Guardian и расследований, которые провели балканские СМИ.

В начале декабря словенское Агентство разведки и безопасности (Sova) арестовало 38-летних супругов Людвига Гиша и Марию Майер, предъявив им обвинение в шпионаже в пользу России. Вместе с двумя детьми супруги проживали на небольшой вилле в Чрнуче — пригороде Любляны. У обоих были паспорта Аргентины, откуда они и перебрались в Словению в 2017 году, объяснив соседям, что устали жить в страхе из-за уличной преступности. Мария открыла арт-галерею, а Людвиг зарегистрировал IT-компанию.

Все без исключения соседи «пары из Аргентины» говорят о них как об «обычных, приятных, ненавязчивых людях» с «обычными детьми, которые играли у себя во дворе и громко переговаривались на испанском». Поэтому все были крайне удивлены, когда в декабре в дом 35, где проживала семья, нагрянули сотрудники полиции и спецслужб.

В тот же день пару задержали, а детей отправили в службу опеки.

В доме, а также в арендуемом супругами офисе в люблянском квартале Бежиград был проведен обыск. В результате, как подтверждают следователи, «в офисе было найдено большое количество валюты, на подсчет и перепись которой потребовалось несколько часов». Наличие у них такого количества денег супруги не объяснили, следствие же считает, что валюта использовалась ими для оплаты осведомителей.

Источники The Guardian в Любляне сообщили, что «задержанные "Мария и Людвиг" являются в действительности российскими разведчиками-нелегалами». Другие словенские источники уточнили: «Майер и Гиш работали на российскую Службу внешней разведки». Это фактически подтвердила в конце минувшей недели и глава МИД Словении Таня Файон, заявив журналистам, что «арестованная пара на самом деле граждане России, а не Аргентины». А представитель словенской полиции Драго Менегалия пояснил: «Задержанные являются представителями иностранной разведслужбы, которые использовали незаконно приобретенные паспорта другого государства для того, чтобы под ложными именами жить и работать в Словении и заниматься тайным сбором информации».

Бывшие сотрудники словенских спецслужб на условиях анонимности говорят, что Словению российские разведчики-нелегалы выбрали неслучайно. Страна входит в НАТО и ЕС, расположена в центре Европы. Проживающие в ней люди имеют возможность почти свободно посещать соседние государства. К тому же в Словении нежесткий контрразведывательный режим.

«Словенская Sova их вряд ли бы когда-нибудь в чем-либо заподозрила, если бы не наводка от партнерской спецслужбы одной большой страны»,— признал один из источников.

Выяснилось, что, используя свои фирмы, супруги часто посещали другие страны. Так, Мария Майер как минимум дважды бывала в соседней Хорватии и несколько раз в Великобритании — для продвижения своей арт-галереи и организации выставок. А Людвиг Гиш в прошлом году побывал в Германии, когда там проходила представительная конференция по кибербезопасности, хотя продукт, который предлагала его фирма, как говорят специалисты в области IT, «отстает лет на пять и от Европы, и даже от того, что делают в России».

Сейчас арестованные супруги находятся в ожидании суда в следственном изоляторе в Любляне. По словенским законам за шпионаж им грозит до восьми лет тюрьмы. Впрочем, и в случае обвинительного приговора Людвиг Гиш и Мария Майер вовсе необязательно окажутся за решеткой.

По данным люблянского издания Delo и некоторых других СМИ, «в Москве не стали открещиваться от арестованной в Словении пары», и в настоящее время ведутся закрытые переговоры между представителями России и Запада об их возможном обмене на кого-то, кто задержан в РФ.