В Госдуму внесен проект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак

Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект об отмене приобретенного гражданства РФ за фиктивный брак. Авторы предлагают внести поправки в ФЗ «О гражданстве РФ».

Внесенным документом конкретизируется понятие «подложных документов или заведомо ложных сведений», являющихся основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ. Речь идет, поясняют авторы, о фиктивном браке, недействительности сертификата о владении русским языком, знании основ законодательства РФ.

«Факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке»,— говорится в законопроекте.

Согласно статистике, которую приводят авторы документа, в 2022 году в Калужской области выявили 203 случая возможного фиктивного заключения брака, а также 501 случай выдачи сертификата на знание русского языка людям, которые им не владели.

В конце 2021 года «Российская газета» сообщала, что аферисты стали пользоваться тем, что при регистрации брака иностранца с россиянином он или она получают льготы на приобретение гражданства РФ. Аферисты способствовали заключению браков россиян с жителями преимущественно стран бывшего СССР, подразделения МВД РФ по вопросам миграции начали выборочно проверять законность подобных браков.

С начала 2022 года в РФ было выявлено 220 фактов фиктивной регистрации брака, за 11 месяцев 2022 года МВД вынесло около 400 решений об аннулировании разрешений на проживание в РФ иностранцам, ранее заключившим брак с гражданином России. На фоне этой статистики к январю 2023 года МВД РФ подготовило закон об исключении фиктивных браков для мигрантов.

Мария Федотова