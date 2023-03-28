«Локомотив» повторил «Северсталь»

Во втором раунде play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ серия с участием действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА, как и в раунде предыдущем, растянулась на максимальную дистанцию. Вслед за «Северсталью» в седьмой матч его затащил «Локомотив». В шестой встрече ярославцы на своей площадке обыграли гранда — 2:1.

В шестом матче жутко напряженной серии «Локомотив» разогнался так, что те, кто за него переживал, наверное, обязаны были подумать, что матч седьмой он — нет, не выцарапает, а вырвет с мясом. Элитным армейским, разумеется. Ярославцы дома придерживались нехитрого принципа, по которому энергетика решает многое, и три минуты душили, душили, душили соперника, рассчитывая, что, несмотря на свой опыт и титулы, он, уставший от вечной погони за чужими игроками, будет ошибаться в своей зоне. Расчет оправдался, потому что Константин Окулов и в самом деле уступил шайбу у заднего борта колючему, как и все хоккеисты «Локомотива», Егору Коршкову, а через мгновение ее уже втыкал в ворота тезка Коршкова Егор Аверин. Это был гол логичнее некуда.

Но вскоре мечты об уверенной победе сродни той, со счетом 6:2, что «Локомотив» одержал в третьем матче серии, его поклонникам пришлось выбрасывать на помойку. Заряда именно на такую титаническую работу, когда покрывается каждый сантиметр площадки, когда игра идет в безумном темпе, у хозяев хватило ровно на эти три минуты, прошедшие до того мгновения, когда случилась та самая армейская ошибка. А без заряда удельный вес класса стал гораздо больше, и уже ЦСКА приближался и приближался к удаче, тоже надолго запирая оппонентов в их зоне и заставляя там страдать, стараясь угадать следующий их ход.

В конце концов, и «Локомотив» дрогнул. Владислав Провольнев исполнял пас, тонко замаскированный под бросок. Такие в хоккее приносят их авторам немало очков, если взаимодействия отлажены. Но пас-бросок Провольнева застрял в гуще игроков. И вдруг из нее с шайбой на крюке клюшки выскочил Максим Мамин и, проявив поразительное хладнокровие, не бросил сразу, а спокойно выехал на открытое пространство. И оттуда попасть куда надо уже было несложно.

Второй период должен был пугать ярославскую публику еще сильнее первого, так как преимущество ЦСКА теперь уже выглядело совершенно бесспорным. Ну, то есть по всему — по контролю шайбы, количеству неточностей — было видно, кто тут действующий обладатель Кубка Гагарина, а кто — явный аутсайдер пары.

Но в play-off игровое преимущество — это ведь не всегда такое преимущество, которое все определяет. Оно нивелируется старательностью, умением ошибки исправлять, готовностью ложиться под чужие броски. И, естественно, надежностью вратарей. А у вратаря «Локомотива» Даниила Исаева с надежностью в этот вечер был полный порядок — стоял скалой, не прогибаясь. И армейцам кое-чего, кажется, не хватало. Например, простых решений в ситуациях, когда гол — вот он, рядышком, когда мощный бросок лучше изысканного паса. Но хоккеисты ЦСКА иногда предпочитали трудные пути очевидным.

Расплата за неиспользованные шансы настигла их уже в заключительном периоде — в виде озарения, посетившего форварда «Локомотива» Александра Полунина. Армейцы неловко сменили пятерку, и Полунин, забрав шайбу возле своей синей линии, увидел, что можно бежать вперед. Он побежал со скоростью конькобежца-спринтера и не обратил ровным счетом никакого внимания на двух защитников, все же возникших возле него, просочившись между ними, а затем переиграв и армейского голкипера Адама Рейдеборна.

Потом гости, до сих пор дисциплинированные, избегавшие нарушений, впервые нарвались на удаление. Трибуны шумели, надеясь, что сейчас-то страшный ЦСКА добьют. Но тот держался, сохраняя интригу. И еще, конечно, прибавлял в жесткости, агрессивности. Возможности у ЦСКА были. Однажды — возможность шикарная: шайба срикошетила от Сергея Андронова и уже, казалось, обязана была очутиться в воротах. Даниил Исаев, который в этом матче был бесподобен, зацепил ее краешком щитка.

Так что ЦСКА, как и в первом раунде в противостоянии с череповецкой «Северсталью», придется пробиваться, чтобы одолеть соперника, играть в серии седьмой матч. Он состоится в Москве в среду.

Алексей Доспехов