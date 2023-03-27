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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения при развитии БАМа и Транссиба

Генеральная прокуратура России сообщила о выявленных нарушениях при развитии БАМа и Транссиба (Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей). По данным ведомства, первая часть проекта развития магистралей не выполнена до конца, также отставание от графика есть и по второму этапу.

«Под угрозой срыва у нас реализация проекта "Транссиб за семь дней". Насколько нам известно, с начала реализации данного проекта и по сегодняшний день существенно ситуация не изменилась»,— сообщила представитель Генпрокуратуры Екатерина Пересыпкина (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, среди выявленных нарушений — затягивание сроков проектной документации, предоставление некачественной проектной документации, необоснованное изменение проектных решений, предоставление подложных коммерческих предложений.

Только в 2022 году на трех объектах проекта было выявлено завышение стоимости на миллиард рублей — цену удалось снизить после вмешательства прокуратуры, пояснила госпожа Пересыпкина.

Развитие БАМа и Транссиба — крупнейший в России инфраструктурный проект. Целью проекта заявлено увеличение годовой пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 млн т к 2024 году.

О проблемах проекта по развитию БАМа и Транссиба читайте в публикации «Ъ» «Задержке на БАМе подобрали причины».

Александр Кислов

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