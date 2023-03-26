3х3 дает шесть тысяч

В воскресенье в Москве завершился фестиваль баскетбола 3х3 Кубок Красной площади. В течение двух дней масштабного турнира Гостиный двор, принимавший соревнования, посетили шесть тысяч зрителей и участников. Кульминацией фестиваля стал международный турнир Кубок Красной площади среди профессионалов, в котором выступали как топовые команды России, таки и солидные иностранные гости, включая белградский «Партизан». Победителем турнира стал пермский Bionord PRO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ассоциация уличного баскетбола России Фото: Ассоциация уличного баскетбола России

Нынешний Кубок Красной Площади был вторым по счету. Первый состоялся год назад и собрал около 500 команд разных возрастов и уровня — от детских до высокопрофессиональных. Успех мероприятия давал его организаторам: Ассоциации уличного баскетбола России и Департаменту спорта Москвы все основания, что называется, повторить. Примерно в те же сроки, и в том же месте — в Гостином дворе.

Собственно фестивальная часть, как и год назад, была представлена многочисленными конкурсами, ди-джей сетами и даже выставкой арт-искусства. Впрочем, ключевым все же оставался непосредственно баскетбол 3х3, который в течение двух дней шел в режиме без остановок. Только в детском турнире для мальчиков и девочек в возрастных категориях от 7 до 13 лет приняли участие 250 команд. Так много участников в российской истории баскетбола 3х3 в одном месте, в одно время еще никогда не собиралось. Таким же представительным, на две с половиной сотни команд (они представляли сразу 52 города), получился и массовый турнир, заявиться для участия в котором могли все желающие в возрасте от 14 до 45 лет. В итоге за два дня через фестиваль прошли шесть тысяч зрителей и участников. Но вероятно, ничего удивительного в таком интересе к этому виду спорта, не так уж много удивительного. Не стоит забывать, что, например, на Играх-2020 и мужская, и женская сборные России по баскетболу 3х3 завоевали серебряные награды. К слову, в игровых видах спорта российская сборная на токийской Олимпиаде полным комплектом, то есть и мужской, и женской командами, была представлена только в баскетболе 3х3 и волейболе.

Ну а кульминацией фестиваля стал турнир Кубок Красной площади. Участие в нем приняли как сильнейшие команды России, включая уже упомянутых серебряных призеров Игр в Токио и национальную сборную U23, а также сборные и титулованные из команды Сербии (ее представлял белградский «Партизан»), Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии. До финала добрались «Инаномо» (Москва, чемпион и обладатель Кубка России) и пермский Bionord PRO. Сильнее, пусть всего на один точный бросок (счет финала 16:15) оказалась пермская команда. В матче за третье место «Партизан» обыграл санкт-петербургский ЦОП Bad Boys (16:11).

Арнольд Кабанов