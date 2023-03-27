Банки делят ОСАГО

Несмотря на общий рост рынка ОСАГО, его крупные игроки «Росгосстрах» и «Согласие» показали серьезное снижение сборов по итогам года. В то же время относительные новички «Сбербанк страхование» и «Тинькофф страхование» значительно увеличили премии и планируют наращивать долю на рынке. По мнению экспертов, это возможно в первую очередь за счет переманивания клиентов менее удачливых игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам 2022 года сегмент ОСАГО вырос на 21%, до более чем 273 млрд руб. год к году, следует из данных Банка России. Выплаты увеличились на 11%, до примерно 159 млрд руб. Средняя премия составила почти 7 тыс. руб.

Однако далеко не все игроки продемонстрировали позитивный результат. Один из крупнейших страховщиков в сегменте ОСАГО «Росгосстрах» показал снижение премий на 38%, до 17 млрд руб. У СК «Согласие» (входит в топ-10) сборы уменьшились на 6%, до 8,4 млрд руб.

Член правления «Росгосстраха» Денис Макаров поясняет, что на результат повлияла «работа с качеством управления портфелем ОСАГО и непредсказуемый рост цен на запчасти». Это, уточнил топ-менеджер, «привело к консервативной оценке перспектив развития ОСАГО». Руководитель департамента корпоративного страхования «Союз Страхование» Андрей Зимний добавляет, что за последние годы в «Росгосстрахе» прошла реорганизация и смена высшего руководства, что «непременно сказывается на показателях компании».

В «Согласии» говорят, что в 2022 году перед компанией «стояла задача по улучшению качества подписываемого портфеля». «Наши цели по росту доли рынка сосредоточены в добровольных видах страхования, по ОСАГО стратегия состоит в удержании рентабельности»,— пояснили в компании.

Между тем ряд крупных компаний из топ-10 показал серьезное увеличение сборов. Премии «Ингосстраха» выросли на 54%, до 44 млрд руб. Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев отметил, что сборы увеличились за счет активного развития агентской сети и расширения тарифного коридора. Сборы «Югории» выросли на 53%, до почти 13 млрд руб. премий. ВСК увеличила премии на 45%, до 26 млрд руб. В «Югории» не ответили на запрос “Ъ”, в ВСК отказались от комментариев.

Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина поясняет, что превышение темпа прироста премий над среднерыночным у всех этих компаний объясняется увеличением количества заключенных договоров — на 21% у ВСК и «Ингосстраха» и на 27% у «Югории».

Но самые высокие темпы роста показали небольшие для сегмента игроки «Сбербанк страхование» и «Тинькофф страхование». Их сборы увеличились на 581%, до почти 4 млрд руб., и на 88%, до более чем 7 млрд руб., соответственно. Обе компании планируют продолжать активно развиваться в ОСАГО.

Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин поясняет, что для отдельных страховщиков, входящих в банковские группы, «характерен быстрый рост за счет эффекта низкой базы и уже готовой сетки продаж и лояльной клиентской базы материнской структуры».

Эксперты уверены, что у этих компаний есть шанс в ближайшие годы потеснить игроков из первой десятки. По мнению господина Зимнего, «Сбербанк страхование» и «Тинькофф страхование» «обладают огромными возможностями в развитии продаж ОСАГО среди клиентов одноименных банков».

Независимый эксперт Кирилл Бобыльков отмечает, что по сути сейчас происходит передел рынка в лице опытных водителей, которые исторически распределены по крупным компаниям с большими портфелями и интересны страховщикам. Их будут перетягивать компании, подобные «Сберу» и «Тинькофф», для которых нет необходимости содержать офисы, привлекать агентов, платить комиссии посредникам,— интеграция с материнскими банками позволяет привлекать клиентов дистанционно и без лишних затрат, поясняет эксперт.

Впрочем, руководитель проектного офиса страховой вертикали «Банки.ру» Александр Макаров предупреждает, что при наращивании портфеля ОСАГО впечатляющими темпами «будут расти не только сборы, но и убытки».

Юлия Пославская