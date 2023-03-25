Претензии кредиторов к банкротящемуся «РОК №1» достигли 3 млрд рублей

ПАО «Сбербанк» вступил в дело о банкротстве ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (РОК №1», подав заявление в арбитражный суд о включении в реестр его кредиторов долга в размере более 1,6 млрд руб. Аналогичное заявление подал «ЮниКредитБанк», заявив о задолженности в размере 1,39 млрд руб. Заявления приняты, суд назначил их рассмотрение на май, пишет 25 марта «Деловой Петербург».

«Сбер» также подал ходатайство о применении обеспечительных мер в отношении оборудования комбината, которое вероятно является предметом залога. Банк просил суд запретить перемещать, отчуждать и передавать в аренду или безвозмездное пользование это оборудование. Суд удовлетворил требование частично: ОАО «РОК-1» запретили распоряжаться им, пользоваться и продавать.

Напомним, что свои претензии к ОАО также предъявили и другие кредиторы, включая «СМП Банк» (111,6 млн руб.), «Илим Гофра» (2,6 млн руб.), «Смерфит Каппа Рус» (11,3 млн руб.). Их рассмотрение также назначили на май.

РОК-1 был основан в 1974 году. Комбинат выпускал около 400 товарных категорий, в том числе под собственными брендами «Своя рыбка», «А’море», «Морская планета». Одновременно с «РОК-1» банкротятся и три ее «дочки» — ООО «Морская планета», ООО «Нептун» и ООО «Экон».

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что банкротящийся рыбный комбинат «РОК-1» в Петербурге сократил почти всех сотрудников. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворило заявление о признании ОАО несостоятельным 15 февраля 2023 года.

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