Главные новости за 24 марта. Кубань, Крым, Адыгея

На базе ГУ МВД по Краснодарскому краю создадут подразделение по пресечению возможных атак беспилотников.

Приморский районный суд Новороссийска назначил автору YouTube-канала «Дикий десантник» Асхабали Алибекову один год и два месяца колонии строгого режима за повторную дискредитацию армии России.

Краснодарский край в 2023 году направит на развитие Херсонской области 734 млн руб. Деньги вложат в капитальный ремонт трех школ — двух в Геническе и одной в Новотроицке.

Британский самолет-разведчик был обнаружен в акватории Черного моря у берегов Крыма. Самолет ВВС и два истребителя находились в 100 км от полуострова.

В Краснодаре осталось 48 долгостроев. В настоящий момент ключи от квартир ожидают 5,7 тыс. обманутых дольщиков.

Жителей Новороссийска предупредили, что с 25 марта по 30 апреля будут раздаваться звуки выстрелов и взрывов. Это связано с тем, что в городе проходят съемки художественного фильма о войне.

В этом году города Краснодарского края на официальном уровне не присоединятся к ежегодной международной акции «Час Земли», которая проводится 25 марта. Это связано с тем, что ее организатор Всемирный фонд дикой природы (WWF) признан иностранным агентом.

Щербиновский районный суд назначил бывшему полицейскому 6 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении за ДТП, в котором погибла велосипедистка. Обвиняемый в момент аварии был пьян.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Санаторно-курортное объединение "Смена"», принадлежащего экс-депутату ЗСК Николаю Иванюшкину. Иск о несостоятельности был подан из-за долга за услуги прачечной.

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