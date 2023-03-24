На Кубани создадут подразделение полиции по пресечению атак беспилотников

При управлении МВД по Краснодарскому краю создадут подразделение по пресечению возможных атак беспилотников (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника краевого главка Владимира Андреева в Законодательном собрании Краснодарского края.
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
По данным господина Андреева, новое подразделение уже проводит тренировки и готово к отражению потенциальных атак БПЛА.
«Мы создали подразделение в центре информационных технологий и связи и вооружили [оборудованием], которое будет подавлять эти беспилотники»,— цитирует ТАСС Владимира Андреева.
28 февраля атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ беспилотные летательные аппараты были подавлены.
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