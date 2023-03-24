У берегов Крыма обнаружили британский самолет-разведчик

Британский самолет-разведчик был обнаружен в акватории Черного моря у берегов Крыма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W и два истребителя Eurofighter Typhoon были зафиксированы в ста километрах от полуострова. Сообщается, что ранее борт сделал круг неподалеку от границ Румынии, после чего взял курс на восток.

Ранее в акватории Черного моря недалеко от полуострова упал американский дрон-разведчик MQ-9. В Минобороны РФ заявили, что беспилотник нарушил границы установленного режима использования воздушного пространства, введенного в связи с СВО.

Анастасия Донскова

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