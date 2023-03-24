В городах Кубани отказались от акции «Час Земли» из-за статуса иностранного агента у WWF

В этом году города Краснодарского края на официальном уровне не присоединятся к ежегодной международной акции «Час Земли», которая проводится 25 марта. О таком решении уже сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска. Мэрия удалила информацию о ее проведении из соцсетей. На информационных ресурсах остальных муниципалитетов также нет традиционных анонсов экомероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль «воздержится от участия в этой акции» в связи с тем, что Минюст признал ее организатора — Всемирный фонд дикой природы (WWF) — иностранным агентом. Об этом он заявил в ходе пресс-кола.

WWF был признан в РФ иностранным агентом 10 марта. После этого представители природоохранных и экологических организаций направили обращение к Владимиру Путину с просьбой отменить решение Минюста. 22 марта Всемирный фонд дикой природы заявил, что «Час Земли» проведет в России в онлайн-формате.

«Час Земли» — международная акция, которая проводится в конце марта. Госучреждения, частные компании и обычные люди могут выключить свет на один час. Акция положительно влияет на окружающую среду и помогает людям осознать важность заботы об экологии. Впервые акция была проведена в 2005 году в Австралии, тогда она называлась «Большой щелчок». В ней приняли участие 2 млн жителей страны. В следующем году мероприятие переименовали, чтобы сделать акцент на всех проблемах экологии, а не только на потреблении электроэнергии.

Татьяна Ручкина

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