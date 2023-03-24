Кубань вложит 734 млн рублей в развитие Херсонской области в 2023 году

Краснодарский край в 2023 году направит на развитие Херсонской области 734 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства нового региона РФ.

Средства вложат в капитальный ремонт трех школ — двух в Геническе и одной в Новотроицке. Кубань поможет новому региону с ремонтом городской больницы Геническа и других соцобъектов.

«Из Краснодарского края к нам поступит медоборудование для больницы и медколледжа, спецтехника для пожарной и коммунальной служб, оборудование пищеблоков и мебель для школ, детсадов и колледжей»,— цитирует издание заявление председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко.

В общей сложности шесть субъектов РФ, шествующих над Херсонской областью, направят в регион 1 млрд руб. в 2023 году.

Анастасия Донскова

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