В Краснодаре количество обманутых дольщиков сократилось до 5,7 тыс. человек

В Краснодаре осталось 48 долгостроев. В настоящий момент ключи от квартир ожидают 5,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Проблемы дольщиков обсуждались на совещании в городской мэрии. В нем участвовали мэр города Евгений Наумов, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, вице-губернатор Сергей Власов и глава Кубани Вениамин Кондратьев, а также застройщики и инициативные группы жителей.

Как уточняет господин Кондратьев, всего в регионе ждут ввода в эксплуатацию 74 долгостроя.

«Мы должны восстановить права всех обманутых дольщиков Кубани и сделать все необходимое, чтобы не допустить появления этой проблемы вновь. Необходимо достроить эти дома или выплатить компенсации»,— подчеркнул господин Кондратьев.

Сергей Табельский заметил, что с 2015 года была завершена работа по 518 долгостроям, восстановлены права 60 тыс. обманутых дольщиков. Вице-губернатор Сергей Власов рассказал, что права большей части дольщиков восстановят благодаря механизмам Фонда развития территорий. Часть объектов — достроят инвесторы.

Глава Краснодара Евгений Наумов уточнил, что два проблемных ЖК достроят уже этим летом — ЖК «Свобода» и ЖК «Солнечная долина». До 31 марта сдадут ЖК «Парусная регата». Жильцы ЖК «На Магистральной» и ЖК «Жемчужина» получат ключи во втором и в третьем квартале 2023 года соответственно.

Вениамин Кондратьев поручил руководителям ведомств и местным властям держать ситуацию на личном контроле.

Олег Исаев

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