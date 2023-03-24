Насмерть сбившего велосипедистку экс-полицейского из Щербиновского района осудили почти на семь лет

Щербиновский районный суд назначил бывшему полицейскому из Щербиновского района 6 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погибла велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Вечером 13 ноября 2022 года бывший помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Nissan по улице Краснопартизанской в станице Старощербиновской. Он не соблюдал необходимую дистанцию, не снизил скорость и не справился с управлением. В результате он сбил 47-летнюю местную жительницу, которая ехала на велосипеде в попутном направлении. Женщина скончалась на месте происшествия.

Суд признал бывшего полицейского виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, совершенном в состоянии алкогольного опьянения). Он признал вину. Помимо срока суд запретил ему на три года управлять транспортом. Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», у погибшей осталось двое детей и одинокая бабушка-соседка, которую та опекала.

Татьяна Ручкина

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