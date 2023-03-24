Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы и взрывов, связанных со съемками фильма

В Новороссийске с 25 марта по 30 апреля будут раздаваться звуки выстрелов и взрывов — в городе проходят съемки художественного фильма о войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Съемки проведет кинокомпания «Бумеранг Фильм» для кинокартины под рабочим названием «Бессмертный полк». Фильм повествует о подвиге героев Советского Союза Евгении Савицкой, Филиппа Рубахо, Екатерины Михайловой (Деминой), Ханпаши Нурадилова, Вити Чаленко, Евдокии Носаль и других.

«С 25 по 28 марта съемки будут проходить на улице Михайлова, 22, в районе Дома культуры имени Маркова. При съемках этого эпизода будут применяться пиротехнические средства, имитирующие выстрелы и взрывы»,— говорится в сообщении.

Жителей и гостей города попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Анастасия Донскова

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