Тактика выжженной нефти

Ад на земле. Нефтяной апокалипсис. Ад в пустыне. 30 лет назад в ходе Войны в Персидском заливе иракская армия по приказу Саддама Хусейна использовала нефть как оружие массового поражения. Это привело к одной из самых страшных экологических катастроф в современной истории.

Долг грабежом красен

Во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов Кувейт был одним из основных финансовых спонсоров Ирака. Долг Кувейту в размере порядка $14 млрд Ирак возвращать не хотел, да и не мог. По оценкам Шарифа Галиба из Energy Intelligence Group, на момент окончания войны внешний долг Ирака превышал $60 млрд, а золотовалютные резервы за восемь лет снизились в 13 раз, до $2 млрд. Баррель нефти Arab Light в 1980 году стоил около $36, в 1988-м — $13,4.

На просьбу Ирака простить долг, посчитав эти деньги платой за защиту арабского мира от иранского вторжения, Кувейт ответил отказом.

Еще сильнее обострились отношения между двумя странами из-за споров в ОПЕК по поводу квот на добычу нефти. В феврале 1990 года иракский лидер Саддам Хусейн направил послания эмиру Кувейта и королю Саудовской Аравии, пытаясь убедить их снизить объем нефтедобычи. Это должно было привести к росту цены на нефть, что позволило бы Ираку быстрее расплатиться с долгами. Кувейт же, наоборот, добивался повышения своей квоты.

18 июля 1990 года Саддам Хусейн обвинил Кувейт в воровстве — в добыче нефти с помощью технологии наклонного бурения из иракского месторождения Румайла. В качестве компенсации он потребовал списать «военный» долг, а также заплатить $2,4 млрд компенсации за «украденную нефть». Эмир Кувейта шейх Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах отказался.

2 августа 1990 года иракские войска вошли в Кувейт и за два дня взяли территорию страны под свой контроль. 8 августа было объявлено об аннексии Кувейта.

После оккупации и аннексии Кувейта международное сообщество приняло ряд мер воздействия на Ирак мирным путем: переговоры, резолюции ООН, совместное заявление президентов США и СССР, торгово-финансовое эмбарго, эмбарго на поставку оружия. Однако желаемого результата это не принесло.

По просьбе властей Саудовской Аравии США и их союзники по НАТО начали переброску войск в район Персидского залива для защиты Саудовской Аравии от возможной иракской агрессии. Так начали складываться Многонациональные силы (МНС).

В октябре в Средиземном море прошли крупные совместные военные учения, в которых приняли участие соединения и части сухопутных войск, ВВС и ВМС США, Великобритании, Италии, Турции, Португалии, Испании и Франции.

Зима обещает быть ядерной

29 ноября 1990 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию №678, требуя от Ирака в течение полутора месяцев вывести войска из Кувейта. В противном случае МНС получали мандат на проведение военной операции против Ирака. Ирак требование ООН выполнять отказался.

Еще до принятия резолюции №678 Саддам Хусейн пригрозил, что в случае военной операции против иракских войск будет нанесен удар по нефтяной промышленности Кувейта — поджог и подрыв нефтяных скважин.

6 ноября 1990 года король Иордании Хусейн ибн Талал выступил на Второй Всемирной климатической конференции в Женеве с речью, в которой рассказал, какие последствия это может иметь. Материалы для речи подготовил научный советник короля Абдулла Тукан. По его прогнозу, облако черного дыма, поднявшись над нефтепромыслами Кувейта, закроет небо не только над Кувейтом и Ираком, но также над Иорданией, Сирией и Ираном. В результате погодные условия будут напоминать «ядерную зиму».

Научный советник короля Иордании Абдулла Тукан предсказывал, что в случае пожара на 500 нефтяных скважинах в воздух поднимется 18,2 млн тонн сажи, из-за которой до поверхности Земли не будут доходить солнечные лучи и осадки Фото: John Cole/still-images.net/World Economic Forum

Вопрос о последствиях массированного загрязнения атмосферы в результате ядерной войны стал активно обсуждаться в научных кругах и на политическом уровне с начала 80-х годов. Сам термин «ядерная зима» обрел популярность благодаря статье «Ядерная зима: глобальные последствия множественных ядерных взрывов» (Nuclear Winter: Global Consequences of Multiple Nuclear Explosions), опубликованной в журнале Science в декабре 1983 года. В ней на основе компьютерной модели прогнозировалось, что произойдет с нашей планетой и человечеством в случае многократного применения ядерного оружия.

Ученые пришли к выводу, что в результате взрывов и пожаров в стратосферу попадет огромное количество пыли, сажи и дыма. Они надолго закроют Солнце. Возникнет антипарниковый эффект. Из-за сокращения солнечного потока температура воздуха снизится на 15–25°С.

Это приведет к гибели значительной части домашнего скота, урожая, промысловой рыбы и других морских обитателей, что, в свою очередь, станет причиной массовой смертности людей от голода. Современной цивилизации придет конец.

Статья наделала много шума. В научной среде ее цитировали так часто, что возник акроним из фамилий авторов — ТТАПС (Турко, Тун, Аккерман, Поллак, Саган). Появилось множество книг и фильмов о «ядерной зиме».

Вторая статья ТТАПС, опубликованная в январском номере Science 1990 года, носила название «Климат и дым: оценка ядерной зимы» (Climate and Smoke: An Appraisal of Nuclear Winter). Вернувшись к теме, авторы пересмотрели свой ранний прогноз в сторону смягчения. Согласно новым вычислениям, в случае ядерной войны в середине лета падение температуры будет не столь сильным — на 10–20°С в средних широтах Северного полушария. Следовательно, правильнее говорить о «ядерной осени», а не «ядерной зиме».

Ричард Турко, профессор метеорологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, был одним из первых теоретиков «ядерной зимы». По его мнению, последствия кувейтских нефтяных пожаров могли сравниться с последствиями извержения вулкана Тамбора в 1815 году, в результате которого 1816 год был «годом без лета» Фото: UCLA

11 января 1991 года девять именитых ученых направили послание генеральному секретарю ООН Хавьеру Пересу де Куэльяру. Они выражали свои опасения по поводу глобальной экологической катастрофы, которой грозит поджог кувейтских нефтяных месторождений. В числе подписавших письмо были: астрофизик Карл Саган (один из ТТАПС), Абдулла Тукан, Пауль Крутцен (автор теории «ядерной зимы», предложенной в совместной с Джоном Бирксом работе 1982 года «Атмосфера после ядерной войны: сумерки в полдень» (The atmosphere after a nuclear war: Twilight at noon), нобелевский лауреат по химии 1995 года за открытие озоновых дыр в атмосфере), геофизик Джозеф Фарман (один из ученых, обнаруживших озоновую дыру над Антарктикой).

Карл Саган и Абдулла Тукан, выступая по телевидению 20 января 1991 года, повторили свои мрачные прогнозы. В это время корабли и самолеты МНС уже наносили удары по позициям иракской армии в Кувейте.

Неизвестно, знал ли Саддам Хусейн о теории ядерной зимы, но вскоре именно он проверил ее на практике.

Пятно в море и пятна в пустыне

Площадь нефтяного пятна в заливе в пять раз превосходила площадь Москвы Фото: J. Scott Applewhite, AP

Крайний срок ультиматума ООН с требованием к Ираку вывести войска из Кувейта истек 15 января 1991 года. 17 января началась операция, получившая название «Буря в пустыне». МНС вели обстрел Ирака с моря и бомбардировки с воздуха. Применение военной силы против Ирака поддержал даже Советский Союз.

На бомбардировки Ирак ответил своим оружием — нефтью.

В Персидском заливе у берегов Кувейта и Саудовской Аравии появилось огромное нефтяное пятно, которое быстро увеличивалось. В книге Пола Черемисиноффа и Антона Давлетшина «Управление экстренным реагированием на разливы нефти в открытом море» (Emergency Response Management of Offshore Oil Spills) приводятся его максимальные размеры: 101 миля (162,5 км) в длину, 42 мили (67,6 км) в ширину. Таким образом, общая площадь пятна составляла около 11 тыс. кв. км. Примерно такую же площадь занимают две российские республики, Адыгея и Ингушетия, вместе взятые. Толщина нефтяной пленки в некоторых местах достигала пяти дюймов (12,7 см).

Нефтяное загрязнение затронуло и побережье соседней с Кувейтом Саудовской Аравии Фото: Getty Images

Спутниковые фотографии Национального управления океанических и атмосферных исследований США помогли определить источники утечки нефти — нефтеналивной терминал для супертанкеров в главном нефтяном порту Кувейта Мина-эль-Ахмади и пять танкеров с сырой иракской нефтью, стоявших на якоре у кувейтских берегов. Поскольку терминал не входил в число целей воздушных бомбардировок, США обвинили Ирак в умышленном разливе нефти. Ирак, в свою очередь, подал в ООН жалобу на США, заявив, что американские самолеты разбомбили два иракских нефтетанкера. США признали небольшое повреждение одного танкера, отметив, что оно привело к слабой утечке очищенных нефтепродуктов, а не сырой нефти.

Количество нефти, попавшей в воды Персидского залива, никак нельзя было объяснить повреждением одного или двух танкеров. Произошел один из крупнейших (возможно, самый крупный) разливов нефти в истории.

По первоначальным оценкам, в воде оказалось около 11 млн баррелей нефти. Более поздние расчеты показали меньшие масштабы утечки. По данным правительственных структур США — от 4 млн до 8 млн баррелей нефти (545 тыс.— 1,091 млн тонн), по данным частных исследователей — вдвое меньше.

За время Войны в Персидском заливе популяция верблюдов Кувейта сократилась с 10 тыс. до 2 тыс. особей Фото: Greenpeace / Jim Hodson

На вопрос, зачем иракским военным понадобился этот разлив, есть несколько возможных ответов. По одной из версий, это был способ предотвратить высадку десанта Многонациональных сил на кувейтском побережье. По другой — попытка нанести сильный ущерб заводам по опреснению морской воды в Саудовской Аравии. Воду, загрязненную нефтью, невозможно переработать в пригодную для питья. Под угрозой оказался гигантский завод по опреснению воды в Эль-Джубайле, обеспечивающий водой половину страны. Дефицит воды мог отразиться и на действиях Многонациональных сил.

В Саудовской Аравии около 700 км береговой линии было загрязнено нефтью. Пострадали также прибрежные территории Кувейта, Ирана, Бахрейна и Катара.

Разлив нефти нанес огромный ущерб живым организмам в море и на суше. Нефтяные углеводороды токсичны. У рыб это выражается в задержке роста, эрозии плавников, нарушениях дыхания и работы сердца, нарушениях репродуктивной системы. Морские черепахи могут ошибочно принимать комки нефти за еду и глотать их, а потом болеют и умирают. Вымерли 50–90% крабов, других ракообразных и моллюсков. По данным Greenpeace, умерли более 15 тыс. птиц. Пострадали дельфины, дюгони, морские выдры, морские змеи, креветки. Сильно досталось прибрежной растительности.

Птицы — традиционные жертвы нефтяных загрязнений Фото: AP

Международный институт прикладного системного анализа (The International Institute for Applied Systems Analysis) опубликовал в 2004 году доклад «Экологические последствия Войны в Персидском заливе 1991 года» (The Environmental Impacts of the Gulf War 1991). В нем приводятся следующие данные. Разлив нефти привел к гибели 22–50% популяции бакланов и поганок в результате загрязнения перьев нефтью и попадания нефти в организм. Загрязнение прямо или косвенно причастно к смерти около 100 тыс. куликов.

Пожары

На долю кувейтских нефтяных пожаров 1991 года приходится около половины всех пожаров в истории нефтяной промышленности Фото: Greg Gibson, AP

Еще до начала войны иракские военнослужащие начали минировать кувейтские нефтяные скважины. 21 января, на пятый день войны, военнослужащие иракской армии стали поджигать нефтеперерабатывающие предприятия в Кувейте. На фотографиях, сделанных американскими метеорологическими спутниками NOAA-10, NOAA-11 и европейским спутником METEOSAT в начале февраля, можно было увидеть облака черного дыма над Кувейтом. Горели шесть нефтяных месторождений. Сильные ветра разнесли дым по большой территории. На высоте 6–7 км следы дыма можно было заметить над юго-западным Пакистаном в 2 тыс. км от Кувейта.

22 февраля президент США Джордж Буш предъявил Ираку очередной ультиматум: вывести войска из Кувейта к полудню следующего дня.

Ответом иракской стороны стало уничтожение нефтяной инфраструктуры Кувейта: взрывы и поджоги сотен нефтяных скважин, нефтехранилищ, нефтеперерабатывающих заводов. Солдаты рыли траншеи, заполняли их нефтью и поджигали.

24 февраля, после более чем месяца бомбардировок, МНС начали воздушно-наземную операцию против иракских войск, которая завершилась победой утром 28 февраля.

Из 940 нефтяных скважин в Кувейте было подожжено или повреждено, по разным оценкам, от 605 до 732.

Снимки со спутника Landsat, сделанные до, во время и после нефтяных пожаров. Желтая линия — граница Ирака с Кувейтом Фото: NASA's Goddard Space Flight Center

В результате разлива нефти из разрушенных, но не подожженных скважин и других объектов нефтяной инфраструктуры, по оценке Министерства нефти Кувейта, возникло около 250–300 нефтяных рек и озер. В них находилось примерно 25–50 млн баррелей (3,4–6,8 млн тонн) нефти. В этих расчетах не учитывался объем нефти, впитавшейся в почву. По данным Геологической службы США площадь загрязненной поверхности земли в 50 раз превысила общую площадь нефтяных озер. Нефтью оказались пропитаны 5% территории Кувейта.

В пожарах на месторождениях сгорело от 500 млн до 2 млрд баррелей (68–272 млн тонн) нефти. Во время самых сильных пожаров ежедневно сгорало примерно 44 млн баррелей (6 млн тонн) нефти. Для сравнения: по данным Росстата, в октябре 2020 года нефтедобыча в России была на уровне чуть ниже 10 млн баррелей в день.

Из-за горящих нефтескважин в Кувейте наступила «ядерная осень». Большая часть солнечных лучей не доходила до поверхности земли. 18 марта 1991 года канал CNN сообщал, что из-за черного дыма видимость в столице страны Эль-Кувейте составляет 500 м.

Этот спутниковый снимок сделан через пять месяцев после поджога нефтяных скважин Фото: NASA's Earth Observator

22 марта сильный дым стал причиной авиакатастрофы. При подлете к военному аэропорту Рас аль-Мишаб в Саудовской Аравии разбился самолет, на борту которого находились 92 военнослужащих из Сенегала и 6 членов экипажа, подданные Саудовской Аравии.

24 апреля погибли двое журналистов газеты Financial Times и трое рабочих-индийцев. В районе нефтяного месторождения Ахмади машина, в которой они находились, сошла с шоссе и в результате заноса оказалась в горящем нефтяном озере. Предположительно причиной трагедии стала плохая видимость из-за густого дыма.

На территории Кувейта и на севере Саудовской Аравии в феврале—октябре 1991 года наблюдалось снижение средней температуры на 10°С по сравнению с показателями прошлых лет. На расстоянии 250 км к югу и юго-западу от района пожаров снижение температуры по сравнению с нормой составляло 5–8°С. На расстоянии 750 км и дальше — 1–2°С.

Воздух рядом с горящими нефтяными скважинами был настолько раскаленным, что пожарным нужно было работать из укрытий Фото: Bill Haber, AP

Температура воды в Персидском заливе также была ниже обычного. Холодная вода навредила обитателям моря сильнее, чем разлив нефти. В 1991–1992 годах нерестовая биомасса креветок в Саудовской Аравии снизилась более чем в десять раз, а общая биомасса — в четыре раза. Объем вылова креветок в Бахрейне упал вдвое. Загрязняющие вещества, возникшие в результате сгорания нефтепродуктов, накапливались в поверхностном микрослое морской воды, и он становился токсичен для планктона и личинок морских организмов.

Загрязнение растительности продуктами сгорания привело к смерти большого числа домашних животных, в первую очередь овец. В период с ввода иракских войск в Кувейт до окончания Войны в Персидском заливе погибло более 80% домашнего скота, принадлежавшего кувейтским фермерам.

Пожаров такого масштаба на нефтяных месторождениях в истории еще не было. Операция по их тушению также пока не имеет аналогов.

Пожары заливали морской водой, которую закачивали в трубопроводы Фото: Roberto Borea, AP

После окончания боевых действий власти Кувейта привлекли к тушению пожаров американские компании Red Adair, Boots & Coots, Joe Bowden`s Wild Well Control и канадскую SafetyBOSS. Пол Адар, основатель компании Red Adair, предполагал, что на борьбу с огнем может уйти от трех до пяти лет. Представители кувейтского правительства надеялись, что все скважины удастся потушить за год — к марту 1992-го.

К счастью, Адар ошибся в прогнозах. К 4 уже упомянутым компаниям по пожаротушению на нефтяных скважинах присоединилось еще 24 — из Венгрии, Ирана, Китая, Кувейта, Франции. Совместными усилиями им удалось закончить работу раньше, чем кто-либо ожидал.

Пол («Ред») Адар, лучший в мире специалист по тушению пожаров на нефтяных месторождениях. В Кувейте его компания потушила (на профессиональном жаргоне — «убила») 117 горящих нефтяных скважин Фото: AP

На тушение нефтяных пожаров власти Кувейта израсходовали около $1,5 млрд. Пожарные зарабатывали от $400 до $2 тыс. в день в зависимости от опыта и степени опасности задания. Летом температура воздуха в Кувейте поднимается до +55°C. Рядом с горящей нефтью воздух был гораздо горячее. Около 20 пожарных в процессе тушения нефтяных скважин получили производственные травмы. Пожарные работали вахтовым методом — по 28 дней. По аналогии с военной операцией «Буря в пустыне» они называли свою миссию «Ад в пустыне».

С каждой потушенной скважиной воздух над Кувейтом становился чище и прозрачнее. 24 октября жители Эль-Кувейта впервые за долгое время смогли увидеть закат солнца не через дымовую завесу.

Рекорд по числу потушенных пожаров установила канадская компания SafetyBOSS — 180 возгораний. Ей же довелось потушить последнюю горящую скважину — 732-ю. Это произошло 6 ноября. Сотрудники компании настроили оборудование так, чтобы затушить огонь можно было нажатием одной кнопки. На кнопку нажал эмир Кувейта.

Пострадавшие от экологического террора

Умышленный разлив нефти и поджоги нефтяных скважин были и военным преступлением, и актами экологического терроризма Фото: Greenpeace / Jim Hodson

Исследование, проведенное Хансом-Йоргом Бартом из Университета Регенсбурга в 2001 году, показало, что через десять лет после окончания войны в отдельных прибрежных районах Кувейта природа еще не восстановилась после нанесенного ей ущерба.

Из-за разливов нефти оказались загрязненными 90–95% прибрежных соленых маршей (водно-болотных угодий, периодически заполняемых водой). За десять лет полностью восстановилось только 20% из них, а 25% не показывали никаких признаков восстановления. Были загрязнены все песчаные пляжи, за десять лет восстановилось около 80%. Скалистые берега были загрязнены полностью и полностью же восстановились. Коралловые рифы почти не пострадали от разлива нефти. Живущие на рифах рыбные стада полностью восстановились уже к 1994 году. В мангровых лесах от нефти пострадало около половины деревьев, 30% деревьев умерло. Но уже через два года после разлива начался процесс естественной регенерации, и за десять лет мангровые заросли полностью восстановились.

Группа исследователей из Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида (Walter Reed Army Institute of Research) во главе с Бейли Петручелли опубликовала в 1999 году в журнале Journal of Occupational and Environmental Medicine статью, посвященную влиянию кувейтских нефтяных пожаров на здоровье. Она была написана на основе опросников, заполненных американскими военнослужащими, которые вернулись домой после трехмесячной миссии в Кувейте. Многие опрошенные в период пребывания в Кувейте отмечали у себя такие симптомы, как раздражение глаз и верхних дыхательных путей, одышка, кашель, сыпь. Солдаты связывали их появление с нахождением вблизи горящих нефтяных скважин. После отъезда из Кувейта перечисленные симптомы ослабевали или полностью исчезали.

Компенсации

Резолюцией Совета Безопасности ООН №687 от 3 апреля 1991 года были созданы Компенсационная комиссия ООН и фонд при ней, в который поступают средства от экспорта иракских нефти и нефтепродуктов.

Из средств фонда выплачиваются компенсации за ущерб, понесенный в результате иракского вторжения в Кувейт и оккупации этой страны. Рассматриваемые комиссией претензии были поделены на шесть категорий. К категории F отнесли претензии от правительств и международных организаций, включая компенсацию экологического ущерба и затрат на его ликвидацию.

12 государств (Австралия, Великобритания, Германия, Иордания, Иран, Канада, Кувейт, Нидерланды, Саудовская Аравия, Сирия, США и Турция) подали 168 таких претензий на общую сумму $84,904 млрд.

Компенсационная комиссия удовлетворила 109 претензий и снизила общую сумму компенсаций до $5,261 млрд.

В частности, Кувейт требовал компенсации за ущерб, нанесенный загрязняющими веществами в результате нефтяных пожаров, разливов нефти на территории страны и в Персидском заливе; за ранения и увечья, полученные резидентами страны в результате взрыва мин и боеприпасов; за травматические переживания жителей во время иракской оккупации; за ущерб и истощение наземных и водных ресурсов, а также грунтовых вод и соленых маршей; за ущерб и риск ущерба здравоохранению. Требования Кувейта были удовлетворены в размере $16,2 млн.

Алексей Алексеев