Суд в Москве обязал IMAX исполнять договоры с киносетями «Формула кино» и «Синема Парк»

Арбитражный суд Москвы обязал канадскую корпорацию IMAX, разрабатывающую системы проецирования картинки в большом формате, исполнять договоры, заключенные с одним из юрлиц объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» («Райзинг стар медиа»), следует из данных картотеки иностранных дел. Речь идет о договорах на товарный знак и на техническое обслуживание, заключенных в 2008 году. Как ранее говорил гендиректор киносети Алексей Васясин, IMAX запретила показывать кино в своем формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение суда датировано 22 марта, в случае его неисполнения в течение пяти дней суд будет взыскивать неустойку 200 тыс. руб. за каждый день неисполнения. Представители IMAX, согласно судебным актам, не являлись на заседания. Иск со стороны другого юрлица киносети («Синема парк») еще рассматривается Арбитражным судом Москвы, следующее заседание назначено на 6 сентября. «Ъ» направил запрос в IMAX, в объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» отказались от комментариев.

Компании подали в суд на IMAX в октябре 2022 года. IMAX публично не объявляла о прекращении операций в России. По словам представителей Ассоциации владельцев кинотеатров, канадская компания остановила деятельность в стране с 1 июня. С IMAX также судится оператор киносети «Мягкий кинотеатр» («Империя игр»), который, наоборот, требует расторгнуть договор на обслуживание проекторов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «IMAX просят показаться».

Юрий Литвиненко