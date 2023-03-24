Приговор экс-начальнице управления минюста в Удмуртии Ольге Филипповой вступил в силу

В столице Удмуртии вступил в законную силу приговор суда в отношении экс-начальника управления министерства юстиции по республики Ольги Филипповой. Ранее суд признал ее виновной в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Напомним, Ольга Филиппова похитила более 3 млн руб. из фонда заработной платы, предназначенные на премиальные выплаты работникам. Кроме того, женщина фиктивно трудоустроила ижевчан в управление минюста по республики, а также злоупотребила полномочиями при эксплуатации служебного автотранспорта.

Причиненный ущерб был возмещен в полном объеме. Ольгу Филиппову приговорили к лишению свободы на 3,5 года условно, а также назначили испытательный срок на 2,5 года.

Напомним, Ольга Филиппова руководила управлением минюста по Удмуртии с 2017 года. В 2020 году она была избрана председателем государственного контрольного комитета Удмуртии, однако позднее покинула эту должность по собственному желанию.

Подробности читайте в материале «Контрольный комитет не удержал в должности».