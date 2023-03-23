«Именно в футболе происходили самые резонансные истории»

В прошлом году в России выявили 92 подозрительных матча, которые могли быть договорными. Такую статистику опубликовала швейцарская компания Sportradar. Она занимается сбором и анализом данных для букмекерских компаний. По информации организации, Россия занимает второе место в мире по количеству договорных матчей — сразу после Бразилии, где зафиксировали 152 эпизода сомнительных встреч. Действительно ли в РФ так много поощрительных игр? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Когда мы слышим словосочетание «договорной матч», то зачастую сразу думаем, что речь идет о футболе. Понятно, что именно в этом виде спорта происходили самые резонансные истории, связанные с «договорняками». Буквально недавно шумел скандал вокруг матча-призрака «Знамя»—«Зенит», где ставки на игру принимали, а самой встречи вроде как и не было.

Но дело в том, что за футболом у нас следят пристально, и даже во второй лиге такие казусы скрыть не получается. И сейчас организовать «договорняк» в этом виде спорта в РФ практически нереально, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Мало того, что существуют различные департаменты в Российском футбольном союзе, в МВД специальные подразделения по борьбе с фиксированными спортивными результатами, так еще и огромные службы безопасности есть в компаниях, которые занимаются ставками и так далее, поэтому мне сложно понять, по каким критериям они поставили Россию на второе место после Бразилии».

И все же львиная доля так называемых странных матчей приходится именно на футбол.

В той же Бразилии из 152 эпизодов, которые Sportradar признал неоднозначными, 139 случились на футбольных полях. И это только то, что организация смогла отследить, ведь есть схемы, которые вычислить в принципе невозможно, рассказал “Ъ FM” бывший владелец «Спартака», бизнесмен Андрей Червиченко:

«Насколько я знаю, некоторые арбитры в принципе сейчас этим занимаются. Например, он может показать пять желтых карточек, и все, а кто-то из его знакомых или родственников поставил именно на такой исход».

Классические же «договорняки», если, конечно, их так можно назвать, Sportradar определять давно научился. Вся статистика, в том числе из нашей страны, стекается в офис компании от букмекеров. Как эта система работает, объяснил президент одной из букмекерских компаний Юрий Красовский:

«FIFA создала такую программу, которая была основана на информации букмекеров. Игроки рынка многих стран через Sportradar поставляли туда данные. Сегодня эта система, Fraud Detection System, стоит практически во всех международных спортивных федерациях.

Если есть договорной матч, а также информация о том, что та или иная команда выиграет, на нее начинают ставить крупные суммы».

Так что цифра 92, о которой сообщает Sportradar, взята не с потолка. Только вот подробную расшифровку по поводу того, насколько эти нарушения в нашей стране серьезны, швейцарская компания не дает. Но с тревогой сообщает, что в целом в прошлом году число подозрительных матчей во всем мире выросло аж на 34%. И засветились в этой неприятной статистике 92 страны и 12 видов спорта. Но, как всегда, реальных доказательств никаких, а значит, и разбираться в происходящем в России и в других странах никто не будет.