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Коммерсантъ FM
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«Возможно, организаторы игры пытались прощупать почву»

Владимир Осипов — о матче-призраке «Знамя»—«Зенит»

В российском футболе состоялся матч-призрак. Две команды второй лиги — «Знамя» из Ногинска и «Зенит» из Пензы — провели товарищескую встречу в Краснодарском крае. Позже выяснилось, что, несмотря на отчеты и ставки на игру, которые принимали все ведущие букмекерские компании, в момент матча команды находились далеко от его места проведения. В этой схеме, похожей на мошенническую, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На бумаге все было как надо. Первый тайм закончился со счетом 0:0, а во втором команды наколотили друг другу аж восемь мячей и закончили встречу 4:4. Все бы ничего, но выяснилось, что оба клуба в этот момент тренировались на своих базах в Ногинске и Пензе и в Краснодарский край не выезжали. Попытки разобраться ясности не добавили.

Спортивный директор «Зенита» уверял, что игра была, а руководитель «Знамени» рассказывал журналистам, что команда не играла, но кто-то купил форму клуба. Нашлись даже болельщики, которые видели то, что происходило на поле.

Так стало понятно, что кто-то в этот день в футбол играл, но это не «Знамя» и «Зенит», хотя букмекеры принимали ставки на матч именно с такой вывеской.

Получить комментарий от букмекеров не получилось — связывать название компании с этой историей по понятным причинам не захотел никто, но ранее глава BetBoom Константин Макаров рассказывал “Ъ FM”, что список соревнований, на которые можно поставить, постоянно расширяется: «Букмекерские конторы работают над тем, чтобы увеличить количество событий, на которые можно заключить пари. Активно продвигаются, допустим, ставки на шахматные турниры, набирает популярность киберспорт».

Поэтому неудивительно, что в итоге ставки начинают принимать на что угодно, в том числе на товарищеские игры команд второй лиги. Но самое интересное в истории с матчем-призраком, что крупной ставки, которая позволила бы кому-то, что называется, сорвать банк, не было. Об этом рассказали представители одной из букмекерских компаний, правда, при этом попросили на них не ссылаться.

Так что если здесь что-то и было нечисто, то цель — не махинации со ставками.

К тому же сейчас отследить странную ставку стало нетрудно. Система, с которой работают легальные компании, сразу увидит мошенника. Про нее не раз рассказывал президент букмекерской компании «Лига ставок» Юрий Красовский: «У нее есть блок, в который стекается информация о странных ставках. Я приведу пример. Допустим, это первая лига — приходит новый игрок и хочет поставить 5 млн руб. на победу аутсайдера. Такая ставка отправляется в Sportradar. Если такие же повторяются у других букмекеров, тогда компания начинает проводить расследование».

В матче-призраке «Знамя»—«Зенит» странных ставок не было. Возможно, организаторы этой удивительной игры пытались прощупать почву для дальнейшей деятельности. Ведь подобные встречи совсем не современное изобретение. Все это придумано в 90-е. В 2009-м, например, подставная сборная Того, которая полностью состояла из самозванцев, сыграла в гостях против команды Бахрейна. Ряженые уступили со счетом 0:3, но вроде как неплохо заработали на ставках.

В Белоруссии пошли еще дальше — там просто принимали ставки и вели текстовую трансляцию игры солигорского «Шахтера» против «Слуцка», хотя матч вообще не проводился.

Круче всех, конечно, выступили на Украине, где во время пандемии провели целый турнир-призрак.

По-настоящему серьезных наказаний за все это так никто и не понес. У нас, скорее всего, тоже разбираться не будут, но тем, кто делает ставки на встречи команд низших лиг, лучше сначала убедиться, что игра действительно идет, а то даже букмекерская линия, как выясняется, не является гарантией реального проведения матча.

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