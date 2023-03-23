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Глава «Ассоциации независимых аптек»: дефицита лекарств в России почти нет, но есть перебои в поставках

Нынешняя ситуация с ассортиментом в аптеках вряд ли изменится в лучшую сторону, считает директор СРО «Ассоциация независимых аптек» и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. По ее словам, дефицита лекарств в российских аптеках сейчас нет, но из-за проблем с логистикой могут наблюдаться перебои в поставках некоторых препаратов.

«Все что мы сейчас видим в аптеках – та ситуация, к которой нам, на самом деле, надо привыкнуть, научится жить в новых условиях, ничего не будет меняться в ближайшее время»,— констатировала госпожа Преснякова. Перебои с поставками также скорее всего будут продолжаться — у аптек нет своих складов, и они зависят от логистических цепочек, пояснила эксперт.

При этом перебои могут наблюдаться не только при поставке зарубежных лекарств, но и отечественных: с логистикой связана доставка не только самого препарата, но и субстанций и расходных материалов. В этой связи госпожа Преснякова указала на ситуацию в Калининградской области, где дефицит встречается дефицит препаратов даже из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Проблемы с перевозкой лекарств в Калининград, по словам коснулись прежде всего термолабильных (изменяющих свойства под воздействием температуры) препаратов, например, вакцин или иммуноглобулинов, отметила эксперт. По ее словам, в период пандемии такая ситуация была в отдаленных регионах, таких как Хакасия и Якутия, куда везти лекарства «достаточно сложно и не всегда выгодно».

«Что касается взаимозаменяемости препаратов, которые сейчас есть — по разным сведениям, от 40 до 60% препаратов мы готовы заместить, но это не всегда бывает реально, поскольку есть мировая проблема (дефицита некоторых лекарств. — «Ъ») и логистическая проблема ввоза в нашу страну»,— рассказала Виктория Преснякова. Примером общемирового дефицита, по ее словам, может служить ситуация, когда Китай на фоне роста заболеваемости коронавирусом в конце 2022 года решил приостановить экспорт парацетамола.

О падении числа реализуемых в аптеках препаратов говорилось в отчете DSM Group, представленном в феврале. На ассортименте отразились сокращение представленности импортных препаратов, отказ от выпуска нерентабельных лекарств и снижение спроса. При этом аптеки дефицита лекарств не ожидали в связи с наличием локальных аналогов импортных препаратов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аптеки теряют лекарства».

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