Инвестиции воронежских «Минудобрений» в предприятие составят 3,2 млрд рублей за два года

Инвестиции в производство одного из крупнейших химических предприятий России воронежского АО «Минудобрения» (Россошанский район; мажоритарными акционерами ранее считались структуры Аркадия Ротенберга) за 2022-2023 годы составят 3,2 млрд руб. Об этом рассказали в пресс-службе «Минудобрений». Порядка 1,8 млрд руб. из этой суммы уже вложено в модернизацию производства в прошлом году.

Как пояснил гендиректор «Минудобрений» Вадим Лурия, средства были направлены на техническое перевооружение агрегата АК-72 цеха по производству азотной кислоты, что позволит дополнительно произвести 210 тыс. т нитроаммофоски и 100 тыс. т аммиачной селитры. Также прошла модернизация оборудования в цехе Аммиак-1. «Это техперевооружение печи первичного риформинга, компрессора технологического воздуха и компрессора природного газа, модернизация компрессора синтез-газа, строительство узла выдачи пара. Проведенная модернизация позволила увеличить производство аммиака и снизить потребление природного газа. Годовой прирост выработки аммиака предполагается на уровне 28 тыс. т. Также прошло техническое перевооружение агрегата АС-72 цеха по производству аммиачной селитры»,— отметил господин Лурия. За 2022 год, по данным гендиректора «Минудобрений», сельхозпроизводителям Воронежской области было поставлено 215 тыс. т аммиачной селитры и 92 тыс. т нитроаммофоски, что выше показателей за последние пять лет.

Мария Старикова