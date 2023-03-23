Министерство АПК Свердловской области возглавила Анна Кузнецова

Министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка (АПК) Свердловской области назначена Анна Кузнецова, которая работает в министерстве с 2020 года. Как сообщил департамент информационной политики региона, она приступит к исполнению полномочий с 28 марта. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, Госпожа Кузнецова стала и.о. министра АПК после ухода в отставку Артема Бахтерева. Как писал «Ъ-Урал», еще в сентябре пошлого года источники сообщали, что Артем Бахтерев лишится поста министра АПК. Господин Бахтерев тогда комментировать слухи отказывался.

Анна Кузнецова родилась в Асбесте (Свердловская область). Высшее образование по специальности «технология продуктов общественного питания, инженер-технолог» получила в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). В министерство АПК на пост замминистра Госпожа Кузнецова перешла в 2020 году.

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Диана Сунагатуллина