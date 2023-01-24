Свердловский министр АПК Артем Бахтерев ушел в отставку

Исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев ушел в отставку, сообщает ЕАН со ссылкой на источник. «Ъ-Урал» направил запрос в департамент информационной политики региона для проверки информации.

Как писал «Ъ-Урал», еще в сентябре пошлого года источники сообщали, что Артем Бахтерев лишится поста министра АПК. Господин Бахтерев тогда комментировать слухи отказывался.

Напомним, правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 19 сентября в связи с инаугурацией переизбранного губернатора Евгения Куйвашева. Это обязательная процедура — согласно закону, избранный губернатор должен сформировать новый кабмин. Указом господина Куйвашева все члены предыдущего правительства продолжали работать с статусе исполняющих обязанности. При формировании нового правительства большинство министров пролонгировали свои полномочия.

Артем Бахтерев был назначен на пост министра в октябре 2020 года. До назначения господин Бахтерев занимал должность заместителя министра. Предыдущий министр Дмитрий Дегтярев скончался, у него был диагностирован коронавирус.

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