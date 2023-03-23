Мишустин: отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) требует серьезного обсуждения. По его словам, ЕГЭ стал социальным лифтом для молодых людей. Однако, если есть альтернативные предложения, их надо рассматривать. Такое мнение он выразил, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после представления отчета о работе российского правительства за 2022 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день уже есть то, что ребята из дальних уголков, из сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы. Это очень важно, это то, что, скажем так, дает социальный лифт. Конечно, надо все серьезно взвесить и оценить. Поэтому, если какие-то есть альтернативные предложения, нужно системно рассматривать и предлагать»,— сказал премьер-министр.

Вопрос об отмене ЕГЭ российские власти обсуждают не в первый раз. С инициативой об отмене единого экзамена, в частности, 15 марта выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Михаил Мишустин тогда заявил, что надо «серьезно взвесить» все аспекты этого вопроса. 16 марта президент России Владимир Путин назвал спорным мнение о том, что полная отмена ЕГЭ поможет улучшить качество образования. Он согласился, что у ЕГЭ есть немало минусов, однако школьникам с периферии эта система дает возможность учиться в ведущих вузах России.

Милена Костерева