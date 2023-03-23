Объем грузовых авиаперевозок в России рухнул почти на 60% за 2022 год

Из-за ограничений доступа на международные рынки совокупный объем грузовых перевозок, в том числе почтовых, российскими авиакомпаниями за 2022 год сократился до 599,05 тыс. т, что на 59,42% меньше показателей 2021 года, следует из данных Росавиации, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). Таким образом, показатели достигли уровня 2001 года, когда авиакомпании перевезли 614 тыс. т грузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2022 году сократились и перевозки пассажиров авиакомпаниями из России. Однако снижение было не таким значительным, как в объеме грузовых перевозок. За прошедший год компании перевезли 95,21 млн человек (–14,21%).

В других видах транспортировки грузов падения не было, отмечает РБК. Согласно данным Росстата, объем перевозок грузов российскими транспортными компаниями в прошлом году снизился только на 1,2%, до 7,95 млрд т. Поставки по железной дороге сократились на 3,7%, до 1,24 млрд т, трубопроводным транспортом — на 6%, до 1,1 млрд т, а автотранспортом, наоборот, выросли на 0,3%, до 5,51 млрд т.

На международные перевозки приходилось 77% грузопотока российских авиакомпаний. Однако после закрытия международных рынков и риска арестов самолетов за рубежом крупнейшие грузовые авиакомпании России AirBridgeCargo, SkyGates и «Атран» до сих пор не возобновили полеты.

29 мая 2022 года в рамках поддержки авиационных грузоперевозок правительство России выделило компаниям на возмещение операционных расходов 2,9 млрд руб. По данным Росавиации, программой воспользовались четыре перевозчика. Всего за 2022 год государством из федерального бюджета выделено 172 млрд руб. на поддержку гражданской авиации. По словам замглавы Росавиации Владимира Потешкина, они были доведены до получателей и освоены в полном объеме.

Милена Костерева