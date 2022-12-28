Росавиация: власти в 2022 году выделили авиаотрасли 172 млрд рублей субсидий

Замглавы Росавиации Владимир Потешкин подвел предварительные итоги пассажирских авиаперевозок. Итоги года и перспективы операционной деятельности компаний в 2023 году обсуждались на заседании рабочей группы вчера, 27 декабря, с участием представителей 24 ведущих российских авиакомпаний. На совещании было отмечено, что государством были выделены 172 млрд руб. на поддержку гражданской авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Потешкин

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва» Владимир Потешкин

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«В 2022 году государством из федерального бюджета выделены денежные средства в размере 172 млрд руб. на поддержку гражданской авиации, которые доведены до получателей и освоены в полном объеме»,— сообщает Росавиация по итогам заседания.

Ожидается, что, несмотря на ограничения полетов на юге страны и в регионах, граничащих с Украиной, а также санкционное давление, по результатам 2022 года российские авиакомпании достигнут плановых показателей по авиаперевозкам. Со стороны Росавиации будет оказано необходимое содействие для развития внутренних и международных перевозок.

В апреле правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку российской авиаотрасли на фоне санкций и ограничений. Летом сообщалось, что субсидии на внутренние авиаперелеты по России получили 32 компании.

В середине ноября Росавиация перераспределила между компаниями 3 млрд руб., «сэкономленных» в том числе на Utair: «Аэрофлот» получил 524 млн руб. (запрашивал 2,3 млрд руб.), «Уральские авиалинии» — 637 млн руб. (2,8 млрд руб.), S7 — 968 млн руб. (9,9 млрд руб.). Общая сумма распределенных средств после отбора претендентов на экономию выросла до 99,9 млрд руб. 91 млрд руб. было перечислено авиакомпаниям по сентябрь включительно. Программа компенсации расходов общей суммой 100 млрд руб. на внутренние рейсы действовала с апреля по октябрь.

Мария Федотова