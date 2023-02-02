Обвиняемый в мошенничестве на 1 млрд рублей Олег Митволь госпитализирован в тюремную больницу Красноярска

Бывший федеральный чиновник Олег Митволь, находящийся в СИЗО Красноярска с июня 2022 года по обвинению в мошенничестве, госпитализирован в тюремную больницу Красноярска. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники, знакомые с ходом следствия, не уточнив, с каким диагнозом Олег Митволь попал в медучреждение. Получить комментарий в ГУФСИН по Красноярскому краю не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Олега Митволя, ранее занимавшего пост замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, задержали в июне 2022 года в столичном аэропорту Внуково и конвоировали в Красноярск. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и водворили в местный СИЗО, где он и находится по сегодняшний день.

По сведениям «Ъ», задержание Олега Митволя связано с расследованием уголовного дела о хищении около 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на проектирование красноярского метрополитена АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», в котором Олег Митволь возглавляет совет директоров. В последующем бывший чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

24 января Центральный райсуд Красноярска в очередной раз продлил ему срок заключения под стражей еще на два месяца (до 24 марта).

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Илья Николаев