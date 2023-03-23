Госдума узаконивает северный завоз

Законопроект «О северном завозе», предполагающий создание централизованной системы управления поставками грузов на труднодоступные территории РФ, одобрен в среду Госдумой в первом чтении. Этот базовый документ предусматривает распределение полномочий по завозу между уровнями власти, определение единого морского оператора перевозок и создание системы мониторинга движения грузов. Задействованным в процессе регионам обещана поддержка бюджетными кредитами, в том числе для сдерживания цен на социально значимые товары северного завоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Госдума в среду в первом чтении одобрила базовый законопроект «О северном завозе». Сейчас поставки продукции для труднодоступных территорий охватывают 25 российских регионов. Речь идет о ежегодных 3,2 млн тонн грузов общей стоимостью 87 млрд руб. Однако эта деятельность до сих пор не была урегулирована — в результате, как следует из пояснительной записки к проекту, она «недостаточно эффективна» из-за рисков срыва сроков поставок и, соответственно, необходимости ручного управления из федерального центра. Подтверждением наличия проблемы стал, в частности, сбой поставок в 2021 году в Магадан.

Суть законопроекта — выстраивание централизованной системы управления завозом. Это трехлетнее планирование поставок, назначение Минвостокразвития координатором северного завоза, определение правительством единого морского оператора (предполагалось, что им станет «Росатом»). Согласно проекту, оператор будет обеспечивать перевозки грузов между морскими портами. Это положение вызвало опасения у думского комитета по конкуренции — из-за рисков ее ограничения предложено установить требования к оператору, проводить его отбор на конкурсной основе, предусмотреть возможность осуществления перевозок альтернативными маршрутами при участии других компаний и даже, возможно, выбрать нескольких операторов. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заверил думцев, что наличие единого оператора не исключит поставок и иными компаниями. Он также напомнил о «пробке» из ледоколов в декабре 2021 года — оператор сможет координировать поставки.

Законопроектом также прописывается распределение полномочий по завозу между уровнями власти. У федерального центра они носят регуляторный характер — это, например, определение госполитики в этой сфере и утверждение перечня опорной транспортно-логистической сети (объектов, необходимых для построения оптимальной логистики). У регионов и муниципалитетов задачи более прикладные: организация, планирование и осуществление завоза. Для мониторинга движения грузов планируется создать госинформсистему «Северный завоз».

Все грузы по завозу будут ранжированы: в первую категорию войдут товары, необходимые для обеспечения жизнедеятельности (социально значимые, лекарства, топливо — регионы смогут устанавливать предельные значения цен на них), во вторую — грузы для госнужд, в третью — все остальные. Грузы первой и второй категорий будут иметь приоритет при перевозке.

Центр готов предоставлять задействованным регионам льготные бюджетные кредиты для замещения коммерческих займов, выдаваемых компаниям на закупку грузов жизнеобеспечения. Речь идет о займах под 0,1% годовых, программа оценивается в 55 млрд руб. в год. Среди ожидаемых эффектов от нововведений — сокращение сроков доставки грузов и снижение на 15% стоимости продукции северного завоза (сейчас цены, в частности, на продовольствие могут вдвое превышать средние по стране).

Евгения Крючкова