В отказавшемся от реновации «Красном просвещенце» могут построить школу

В квартале «Красный просвещенец» (построен в 1927-1928 годах), большинство жителей которого отказалось участвовать в проекте комплексного развития территории, может быть запроектирована школа. Такой вариант, предложенный депутатом заксобрания Василием Сухановым, сейчас прорабатывает Институт развития агломерации Нижегородской области. По словам министра градразвития Марины Раковой, в связи с тем, что две трети жителей не поддержали предложение властей по новой жилой застройке квартала, проект КРТ перерабатывается в границах тех домов, собственники которых согласны на расселение. На их место в градостроительных планах может быть вписано здание новой школы.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», квартал «Красный просвещенец» в Нижнем Новгороде должен был стать пилотным проектом комплексного развития застроенных территорий. Его расселение чиновники оценивали примерно в миллиард рублей, но на публичных слушаниях не смогли убедить большинство жителей в необходимости переезда.

Иван Сергеев