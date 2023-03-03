В Петербурге планируют продолжить практику укрупнения общеобразовательных школ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина рассказала о практике укрупнения общеобразовательных школ, которую она считает актуальной и целесообразной. За последние годы произошло несколько десятков подобных слияний, и чиновники не планируют останавливаться на достигнутом, рассказала госпожа Потехина в интервью «Деловому Петербургу».

Со слов вице-губернатора, действовать по одной схеме или использовать «квадратно-гнездовой подход» Смольный не намерен. Решения по каждому учебному заведению будет приниматься индивидуально. В качестве положительного примера госпожа Потехина привела лицей №326 Красносельского района, в котором теперь обучается более двух тыс. школьников после объединения с другими учреждениями.

«Понятно, что все школы не могут быть одинаково выдающимися. В силу и материально-технической разницы, и кадровой. Но «петербургский стандарт качества» мы должны обеспечить всем детям. Один из достаточно быстрых инструментов решения этой задачи — создание образовательных комплексов, когда объединяется потенциал сразу нескольких школ»,— рассказала вице-губернатор.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге запустят чат-бот для контроля качества школьного питания.

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