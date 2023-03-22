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Коммерсантъ FM
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Тренеры разошлись по домам

На рынке фитнес-услуг возник дефицит кадров

Начавшийся в разгар пандемии переход фитнес-тренеров к онлайн-занятиям привел к дефициту профессиональных инструкторов в офлайн-клубах. На подобные вакансии сейчас претендуют в 2,5 раза меньше соискателей, чем в среднем по другим сферам. Клубы вынуждены переходить к модели самостоятельного обучения персонала, что замедляет открытие новых площадок. В результате часть компаний фитнес-индустрии начинает предлагать сотрудникам более выгодные условия работы, хотя в среднем их доходы остаются невысокими.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На рынке фитнес-услуг усилился дефицит кадров, говорится в исследовании FitnessData. В январе—феврале 2023 года количество вакансий превысило показатель прошлого года на 14%, число резюме сократилось на 3%. При этом за весь 2022 год число соискателей на рынке уменьшилось на 30%, а вакансий — выросло на 19%. По данным HeadHunter, в фитнес-индустрии на одну вакансию приходится менее двух резюме при среднем показателе по другим секторам 4,4. По оценкам компании, сейчас в целом по стране открыто 903 вакансии инструкторов тренажерного зала, что на 49% больше год к году. Фитнес-клубам Москвы требуется 334 тренера, что на 29% больше год к году.

Руководитель FitnessData Максим Боровиков считает ключевыми факторами дефицита кадров эмиграцию части специалистов и постепенный переток тренеров в онлайн: начиная работать самостоятельно, они привлекают клиентов через прямые каналы и теряют мотивацию к сотрудничеству с клубами. По его подсчетам, 27% инструкторов уже работают в интернете, еще 47% хотели бы зарабатывать онлайн. Директор вертикали «Авито Услуги» Георгий Акопян говорит, что за год число объявлений от тренеров на платформе выросло на 46%. По данным FitnessData, в России 39 тыс. фитнес-блогеров, у каждого из которых в среднем около 2,5 тыс. подписчиков.

Сейчас, по подсчетам FitnessData, в стране работают 350 тыс. фитнес-тренеров, за несколько лет их число сократилось на 10–15 тыс. человек. По оценкам господина Боровикова, в стране ежегодно открывается более 500 объектов, которым необходимо совокупно 6–8 тыс. тренеров. «На клуб площадью 2,5–3 тыс. кв. м нужно 12–15 инструкторов и еще 10 специалистов групповых программ»,— поясняет президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

По ее словам, дефицит кадров снижает темпы восстановления отрасли после пандемии. «Клубы сейчас вынуждены самостоятельно обучать людей, это дополнительные время и затраты»,— отмечает она. Гендиректор сети XFIT Ирина Туманова говорит, что ее сеть развивает систему обучения: новые тренеры проходят внутреннюю программу, запущен проект «Академия XFIT». Затем кадры удерживают в компании за счет системы поощрений.

Нехватку кадров в сети пытаются компенсировать за счет автоматизированных студий, функционирующих без инструкторов: в них доступна услуга виртуального тренера, когда программа занятий идет по видеозаписи, говорит госпожа Туманова. Но распространенность такого формата пока ограниченна.

Фитнес-клубы также пытаются удерживать тренеров, давая им возможности проводить больше персональных тренировок. Поступления от таких тренировок, по словам Ольги Киселевой, могут составлять от 10–15% до 50% от общего дохода клуба в зависимости от его ценового позиционирования.

Несмотря на дефицит кадров, доходы инструкторов остаются невысокими. По данным FitnessData, в среднем тренеры, работающие в клубах, получают 50% от стоимости проведенной тренировки. Их среднемесячный доход (зарплата вместе с прибылью от тренировок, выручка ИП за вычетом аренды, доходы по договору ГПХ) аналитики оценивают в среднем по стране в 73 тыс. руб. в месяц, в Москве — в 84,1 тыс. руб. Согласно данным Росстата, средняя номинальная заплата за прошлый год по России — 64,1 тыс. руб. в месяц, в Москве — 122,7 тыс. руб.

В HeadHunter указывают, что за первые три месяца 2023 года медианная предполагаемая зарплата тренеров в России сократилась на 11% год к году, до 80 тыс. руб. в месяц, в Москве, напротив, выросла на 8%, до 120 тыс. руб. в месяц. Максим Боровиков говорит, что эффективным тренерам клубы уже вынуждены предлагать более выгодные условия сотрудничества: повышать долю выплат от стоимости персональных тренировок и предлагать больше свободы в формировании графика.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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