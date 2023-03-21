Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев СВО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому россияне, желающие отправиться в зону проведения военной операции на Украине, обязаны будут проходить дактилоскопию. Это необходимо для быстрой идентификации добровольцев в случае ЧП с их участием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Авторами инициативы выступили главы комитетов ГД по безопасности и обороне, депутаты от «Единой России» Василий Пискарев и Андрей Картаполов.

Как пояснял «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, наличие отпечатков пальцев в единой базе позволит быстро установить личность участвующих в боевых действиях добровольцев при несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и других форс-мажорных обстоятельствах. Предполагается, что брать отпечатки пальцев у добровольцев будут перед их отправкой в зону военной операции.

Законопроект был разработан по поручения президента России Владимира Путина, отметил господин Картаполов. Данное поручение было дано главой государства в ноябре 2022 года, когда он официально приравнял участвующих в военной операции добровольцев к кадровым военнослужащим.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов