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Коммерсантъ FM
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Экспорт Грузии в страны ЕС резко сократился, а в СНГ — значительно вырос

За первые два месяца 2023 года доля экспорта Грузии в государства Европейского союза в общем экспорте кавказской страны упала почти наполовину — до 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20,9%). При этом доля экспорта в страны СНГ достигла 58% общего экспорта. Об этом сообщает Национальная служба статистики (НСС) при кабинете министров Грузии.

Грузовые автомобили в очереди на Военно-грузинской дороге, связывающей Россию и Грузию

Грузовые автомобили в очереди на Военно-грузинской дороге, связывающей Россию и Грузию

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Грузовые автомобили в очереди на Военно-грузинской дороге, связывающей Россию и Грузию

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Согласно данным НСС, в январе и феврале Грузия экспортировала в государства СНГ продукцию на сумму $532 млн. Это на $202 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в страны ЕС за тот же период Грузия экспортировала продукции на $115,8 млн. Тогда как в первые два месяца 2022 года — на $159 млн.

То же правительственное ведомство сообщает, что одна из главных статей грузинского экспорта — вино — в еще большей степени стала зависеть от российского рынка: доля РФ выросла до 69,2% за первые два месяца 2023 года, тогда как в январе и феврале 2022 года составляла 60,4%. В январе и феврале текущего года в РФ экспортировано вина на $23,88 млн. На Украину (она на втором месте) — на 1,75 млн, в Польшу (третье место) — на $1,72 млн.

В целом, как информирует НСС, 2022 год оказался одним из самых успешных в экономическом плане за всю новейшую историю Грузии. Ее экономика выросла на 10,1%.

Улучшение экономической ситуации в Грузии позволило агентству Fitch повысить кредитный рейтинг страны — об этом в материале «Ъ» «Грузии повысили кредитную оценку».

Георгий Двали, Тбилиси

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