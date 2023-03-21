Патрушев рассказал о попытках снизить уровень поддержки спецоперации среди россиян

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что «экстремисты ведут целенаправленную работу», направленную на снижение уровня поддержки военной операции на Украине среди россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Усилия экстремистов направлены прежде всего на снижение уровня поддержки населением специальной военной операции»,— сообщил господин Патрушев в ходе совещания в Ульяновске (цитата по ТАСС). Секретарь Совбеза также подчеркнул, что в 2022 году только в одном Приволжском федеральном округе количество преступлений экстремистской направленности увеличилось сразу на 40%.

Также Николай Патрушев призвал «ограждать молодежь от влияния западной пропаганды». По его словам, чтобы оградить молодых россиян от «деструктивных течений», необходимо заниматься созданием условий для «укрепления патриотизма».

Секретарь Совбеза добавил, что США и их союзники сейчас ведут «настоящую информационную кампанию», целью которой является дискредитация России и разрушение ее государственности.

20 марта президент России Владимир Путин в ходе коллегии Министерства внутренних дел потребовал от сотрудников и руководства ведомства оперативно пресекать незаконные уличные акции и распространение экстремистской идеологии, направленной на то, чтобы «раскачать» российское общество.

По данным ВЦИОМа за февраль, решение провести специальную военную операцию России на Украине поддерживает большинство россиян (68%), не поддерживает — каждый пятый (20%).

Александр Кислов