Утонувших на Волге под Ярославлем водолазы ищут наощупь

Два человека, утонувших на Волге у села Диево Городище, пока не найдены, сообщил «Ъ-Ярославль» начальник центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям поисково-спасательной службы Ярославской области Олег Беловошин. На месте второй день работают 18 водолазов центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Вчера работали, пока не кончился воздух, закончили, когда уже совсем стемнело. Полыньи уже размыло за счет течения, лед сходит. Вчера исследовали большую территорию, около 3 тысяч квадратных метров»,— уточнил Олег Беловошин.

Поиски проходят в тяжелых условиях из-за паводка, частично сохраняющегося льда и сложного рельефа дна.

«Подо льдом работать сложно, в этом месте глубины до 15 метров, ямы, коряги. На такой глубине водолазы работают наощупь, никакой фонарь не пробивает воду, это не Красное море. Прогнозы давать сложно. Поиски продолжаются ниже по течению»,— уточнил Олег Беловошин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новью 20 марта под лед провалились пять человек, в том числе основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Пропавшими без вести остаются его брат 25-летний Роман Свиргунов и 28-летний Георгий Киселев. Одной девушке удалось спасти, один пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Антон Голицын