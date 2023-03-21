Главные новости к утру 21 марта

Крымский Джанкой был атакован беспилотниками. Один человек получил ранения. Советник главы Крыма Олег Крючков отрицает информацию военной разведки Украины о результатах атаки. Утверждается, что железная дорога и инфраструктура не повреждены.

Россия поднимала в воздух истребитель из-за двух стратегических бомбардировщиков США у границы. Су-35 вернулся на аэродром после того, как В-52Н улетели от границы.

Поставщики крупы уведомили сети о повышении цен на 10–30% из-за неурожая, узнал «Ъ». Ритейлеры не спешат принимать повышение цен из-за рисков для спроса, а эксперты и регулятор указывают на достаточность урожая риса для внутреннего рынка. О причинах возможного подорожания

Премьер Японии Фумио Кисида едет на Украину. О визите ранее не сообщалось.

Федеральная служба технического экспортного контроля предложила критически значимым компаниям скорректировать работу своих почтовых систем для повышения их безопасности, узнал «Ъ». Например, запретить при использовании корпоративной почты взаимодействие с иностранными IP-адресами. О рекомендациях

Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, сообщили источники Bloomberg. Будапешт это отрицает.

США рассекретят имеющуюся у них информацию о происхождении COVID-19. Закон об этом подписал президент Джо Байден.

В Париже на протестах против пенсионной реформы задержаны больше 140 человек. Для разгона применялся слезоточивый газ.

О предстоящих 21 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».