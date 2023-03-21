Венгрия отрицает блокировку заявления ЕС об ордере Международного уголовного суда на арест Путина

Пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолай назвал ложью информацию Bloomberg о том, что Будапешт заблокировал совместное заявление стран Евросоюза насчет ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина. По словам представителя министерства, Венгрия передала главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, что приняла к сведению решение МУС и не будет его комментировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«Правда заключается в том, что Венгрия изложила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю следующую позицию: Венгрия принимает к сведению решение МУС и не желает его как-либо комментировать. Однако, если верховный представитель или любая страна ЕС захочет выступить с заявлением, Венгрия не будет возражать против этого»,— сказал господин Пацолай журналистам (цитата по ТАСС).

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Венгрия наложила вето на совместное заявление. Якобы из-за этого господину Боррелю пришлось выступить с собственным заявлением о том, что Брюссель «принял к сведению» решение суда. Как утверждает агентство, Будапешт также отказался подписать заявление на этот же счет министров юстиции стран ЕС, которое поддержали остальные 26 государств.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд заявил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл возмутительной и неприемлемой постановку вопроса об аресте господина Путина. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва готова вернуть вывезенных с Украины детей, когда там будут безопасные условия.

Леонид Уварчев