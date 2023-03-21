Главные анонсы 21 марта

В Москве в 15:00 запланированы переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком и расширенном составе, заявления для прессы. Ожидается подписание более 10 документов.

Запланирована встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр обороны Сергей Шойгу, глава Роскосмоса Юрий Борисов и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев примут участие в первом раунде российско-китайских переговоров.

В переговорах в расширенном составе также примут участие шесть вице-премьеров, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Советы директоровов «Газпрома» и «Газпром нефти» соберутся на заседания.

С 21 по 23 марта СПБ Биржа не будет проводить торги и расчеты ценными бумагами иностранных эмитентов из стран СНГ.

Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США проведет двухдневное заседание, на котором обсудит состояние экономики и примет решение о размере базовой ставки.

Басманный суд Москвы проведет предварительное слушание по заочному уголовному делу в отношении писателя Дмитрия Глуховского (признан Минюстом РФ «иностранным агентом») о фейках о ВС РФ.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приступит к рассмотрению по существу первого в РФ уголовного дела в отношении военнослужащего ВСУ, обвиняемого в жестоком обращении с гражданскими лицами. На скамье — Антон Чередник, который, по данным следствия, убил жителя Мариуполя из-за «неправильного произношения» слов на украинском языке.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, как ожидается, вернется к рассмотрению иска прокурора о запрете песни «Ойда» рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом).

Арбитражный суд Москвы рассмотрит объединенные в одно производство двух дел об оспаривании американской Apple Inc. актов ФАС, касающихся навязывания компанией своего платежного сервиса в App Store (в одном она просит признать незаконными решение и предписание ФАС, в другом — постановление о наложении штрафа в размере 1,2 миллиарда рублей).

Липецкой области арбитражный суд рассмотрит исковое заявление о взыскании 892,8 млн рублей с Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen) бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В Ульяновске состоится заседание Совета безопасности РФ под руководством секретаря СБ Николая Патрушева по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье.

В Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представит свой ежегодный доклад, посвященный 2022 году.

В Польше откроется первый постоянный военный гарнизон США.

В Германии запланирован визит президента Чехии Петра Павела.