Bloomberg: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере Международного уголовного суда на арест Путина

Венгрия наложила вето на совместное заявление стран Евросоюза о выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Владимира Путина, сообщили источники Bloomberg. Из-за этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вынужден был сделать собственное заявление о том, что Брюссель «принял к сведению» решение суда. Будапешт также отказался подписать заявление на этот же счет министров юстиции стран ЕС, которое поддержали остальные 26 государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ

Как отмечает Bloomberg, в проекте совместного заявления используются формулировки, похожие на слова из комментария господина Борреля. В частности, в документе говорится, что лидеры стран ЕС «принимают к сведению недавно выданные МУС ордера на арест». По информации агентства, некоторые страны, вероятно, потребуют более жестких формулировок.

Позиция Венгрии по вопросу об ордерах на арест может быть высказана на саммите Евросоюза. Он состоится в Брюсселе 23–24 марта.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд заявил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал возмутительной и неприемлемой постановку вопроса об аресте господина Путина. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва готова вернуть вывезенных с Украины детей, когда там будут безопасные условия.

Леонид Уварчев