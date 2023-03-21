Расходов по банкротству три года ждут

Верховный суд РФ (ВС) решит, кто должен оплачивать услуги арбитражного управляющего (АУ), если дело о банкротстве прекращено из-за отсутствия у должника средств на процедуру. По закону расходы возлагаются на инициатора разбирательства. Однако в данном случае налоговая инспекция сослалась на возможность выплат АУ за счет дебиторской задолженности должника. Суды эту позицию поддержали, отказав во взыскании денег с самих налоговиков. Юристы говорят, что вопрос актуален, так как в последнее время кредиторы все чаще уклоняются от финансирования банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВС рассмотрит вопрос о том, кто должен оплачивать прекращенное банкротство. В феврале 2017 года АУ Денис Тихмянов был назначен вести наблюдение в отношении ООО «Илиос». В июле компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство, сохранив управляющего. Но в сентябре 2021 года по просьбе налоговиков дело прекратили в связи с отсутствием у должника средств и иного имущества для покрытия расходов. После этого АУ обратился в суд с просьбой взыскать с инициатора банкротства — налоговой инспекции по Калининграду — свое вознаграждение и понесенные расходы.

Арбитражный суд Калининградской области в апреле 2022 года удовлетворил требование АУ, присудив за 3,5 года в общей сумме 561,9 тыс. руб. Суд отметил, что средств самого должника недостаточно для возмещения расходов. Но апелляция отменила это решение, пояснив, что расходы по делу о банкротстве погашаются за счет заявителя при условии, если у должника нет для этого средств и имущества. Но должник после прекращения банкротства «не утратил правоспособность», к тому же у него есть дебиторская задолженность на 1,52 млрд руб. АУ не доказал, что обращался к должнику за расходами и что их невозможно взыскать, говорится в постановлении. Кассация с этим согласилась.

Господин Тихмянов обжаловал эти решения в ВС. В жалобе отмечается, что при рассмотрении вопроса о прекращении дела суд уже оценивал ликвидность дебиторской задолженности, при этом именно ФНС указывала на «бесперспективность взыскания», иного же имущества у должника нет. Суды также не учли, что «Илиос» был признан банкротом «по упрощенной процедуре отсутствующего должника» и сами налоговики установили, что ООО создано «для транзита денежных средств с целью получения необоснованной налоговой выгоды». Компания «никогда не находилась по адресу регистрации, у нее не было сотрудников и имущества, расходные операции, характеризующие компанию как реально действующую, не проводились». Дело передали в экономколлегию, слушание назначено на 10 апреля.

В последнее время заявители все чаще уклоняются от финансирования банкротства или просят уменьшить вознаграждение управляющего, с чем суды нередко соглашаются, говорит гендиректор Союза АУ СРО «Северная столица» Валерия Герасименко. Между тем закон о банкротстве содержит прямую норму, что в случае недостаточности средств должника расходы возлагаются на заявителя. Инициируя банкротство, кредитор «самим фактом подачи заявления уже по сути соглашается на то, что может понести расходы», подчеркивает госпожа Герасименко.

Для оценки перспектив банкротства кредиторы проводят предварительный анализ должников, добавляет партнер практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Владимир Ефремов: «ФНС в 2022 году запустила систему комплексного управления долгом, которая позволяет оценивать перспективы взыскания».

Старший юрист РКТ Диана Варданян ждет четкую позицию ВС, отмечая, что «практика разнообразна» — суды, например, могут удовлетворить требование АУ в части фиксированного вознаграждения, но отказать в части взыскания процентного. Также интересно, какую оценку даст ВС «противоречивому поведению» налоговиков, которые сами просили суд прекратить дело из-за отсутствия средств у должника, отмечает госпожа Варданян: «Если поддержать ФНС, то получается, что с точки зрения продолжения процедуры имущества у должника нет, а с позиции погашения уже образовавшихся расходов имущество есть».

В то же время исполнительному директору коллегии адвокатов А1 Наталии Стоцкой «неясно, почему такая весомая дебиторская задолженность оказалась неликвидной», ведь среди дебиторов «есть действующие коммерческие организации». Если выяснится, что АУ «ненадлежаще исполнял свои обязанности», поясняет юрист, его вознаграждение может быть «существенно снижено». «Суд должен был проанализировать ликвидность "дебиторки" для возмещения расходов АУ, а не ограничиться формальным указанием на ее наличие»,— считает исполнительный директор ООО ЮР-ПРОЕКТ Виктор Панченко. Более того, уточняет господин Ефремов, оценить дебиторскую задолженность нужно было еще при прекращении банкротного дела.

Екатерина Волкова, Анна Занина