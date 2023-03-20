Россия списала долги африканским странам на $20 млрд

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна списала задолженности африканским странам на сумму свыше $20 млрд. Товарооборот со странами Африки по итогам 2022 года достиг почти $18 млрд, заявил господин Путин на проводимой в Москве Международной парламентской конференции «Россия—Африка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Во время выступления президент РФ затронул тему зерновой сделки, отметив, что Африка сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного. «Если мы примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно»,— сказал Владимир Путин. Россия добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам продуктов , но ей чинят препятствия, тем не менее в Африку из РФ было направлено почти 12 млн тонн зерна, отметил он.

«С 1 августа 2022 года до 20 сентября текущего года с Украины вышло 827 судов. Из них только 3 млн тонн зерновых было направлено в Африку и 1,3 млн — в беднейшие страны Африки»»,— сказал господин Путин.

Зерновая сделка — соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов c Украины.

Президент РФ говорил о сотрудничестве с африканскими странами в энергосфере и образовании, медицине, также упомянул ВТС. «Будем и далее помогать африканским странам в вопросах производства электроэнергии, которой континент пока обеспечен лишь на четверть от своих потребностей»,— сказал Владимир Путин. Продолжается военно-техническое взаимодействие, включая поставки российских вооружений и военной техники африканским партнерам, заявил он.

Сейчас в России обучается около 27 тыс. африканских студентов, из них более 5 тыс.— за счет федерального бюджета, напомнил господин Путин. «При этом ежегодная квота их приема на бюджетные места в российских вузах будет увеличена более чем вдвое»,— отметил он. Усилим сотрудничество в обеспечении биологической и эпидемиологической безопасности, сказал президент РФ.

Заявив, что Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного миропорядка, Владимир Путин сказал, что Россия самым серьезным образом готовится ко второму российско-африканскому саммиту.

Завершил он свое выступление на конференции словами бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы. «Ничто не должно свернуть нас с дороги к свободе, и мы не должны позволять никому встать у нас на пути»,— заявил российский президент.

Ранее зерновая сделка была продлена, по заявлению России — на 60 дней, Украины и турецких СМИ — на 120.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Зерновая сделка определяется со сроками».

Мария Федотова