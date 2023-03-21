Главное — маневры

Второй за полгода прецедент отказа турецкого оператора наземного аэропортового обслуживания иметь дело с российскими самолетами под американскими санкциями, судя по всему, закончился так же, как и первый: пока ничем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айгуль Абдуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Айгуль Абдуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В конце 2022 года в авиаотрасли обсуждали письмо провайдера Havas, который предупредил, что 170 Boeing из черного списка Минторга США могут лишиться доступа к его услугам. Полеты продолжились.

На прошлой неделе угрозу анонсировали турецкие СМИ, не называя компании, но апеллируя уже к решению, якобы принятому властями Турции после письма из Минторга США. Также распространялся странный «усеченный» список уже из 30 самолетов: 15 бортов «Аэрофлота», пять — S7, четыре — Utair, по два ВС «России» и «Ямала», по одному Azur Air и «Икара». И только последнему в итоге не повезло: перевозчик будет летать из Москвы в Турцию и обратно с дозаправкой в Сочи (но компания и так планировала с 20 апреля переставить самолеты на другое направление). По мнению источников “Ъ”, «Икар» просто не стал передоговариваться с хендлерами, решив «долетать, как выйдет».

Остальных в списке ситуация как будто не коснулась. «Аэрофлот» на включенных в него 15 самолетах в Турцию не летает с конца февраля — начала марта. Некоторые из моих источников уверяют, что так и планировалось, а проблемы с хендлингом ни при чем. Три из пяти бортов S7 тоже перестали летать в страну, но два самолета обслуживают маршруты в Анталью и Стамбул без задержек. Та же ситуация у Utair, один Boeing которой 15 и 19 марта летал туда из Грозного.

Тем не менее переполох — случайно или намеренно — успел произвести впечатление на пассажиров. Билеты в Турцию обычно бронируют заранее, поэтому большая часть обращений сейчас поступает от тех, кто запланировал отпуск на майские каникулы и лето, отмечает глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов: «По нашей информации, все спорные моменты пока удается решать».

Мотивы поведения турецких хендлеров трактуются в отрасли по-разному, потому что точных причин никто не знает. Часть собеседников допускает, что отдельные компании глубже других интегрированы в западную экономику и вынуждены «соблюдать политес» перед партнерами из США. Другие считают, что хендлеры, напротив, могут быть тесно связаны с турецкими властями и, следуя несколько конспирологической теории, «выполняют их политическую волю пугающим маневрированием».

Выглядит так, что данный конкретный инцидент уже исчерпан, хотя, конечно, нет гарантий, что он не повторится. Но кажется, что российские авиакомпании уже готовы к любому повороту, даже к необходимости переориентировать пассажиропоток в 5 млн человек в другие страны.