Депутат Рады Арахамия сообщил, что на Украине арестованы активы Аркадия Ротенберга

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил об аресте в стране активов российского миллиардера Аркадия Ротенберга. Под арест попал крупный киевский торгово-развлекательный центр, который, по данным украинских властей, принадлежит господину Ротенбергу.

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Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Давид Арахамия

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале господин Арахамия сообщил, что решение об аресте активов Аркадия Ротенберга принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины. Депутат украинского парламента уточнил, что решение ВАКС вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжаловано представителями бизнесмена. На сайте судебной инстанции опубликована информация об аресте активов «российского олигарха», однако фамилия бизнесмена в сообщении не указана.

Впоследствии активы господина Ротенберга предполагается национализировать, отметил Давид Арахамия, добавив, что среди под арест, в частности, попал киевский торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Ocean Plaza.

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Фото: РИА Новости Ocean Plaza

Фото: РИА Новости

По данным украинского телеканала «Суспильне», ТРЦ Ocean Plaza прекратил работу в феврале 2022 года с начала военной операции России на Украине. Впоследствии на территории торгово-развлекательной центра работал только один продуктовый гипермаркет «Ашан». 25 июля администрация Ocean Plaza сообщила о прекращении работы объекта, однако уже в ноябре стало известно, что торговый центр возобновил сотрудничество с арендаторами и подрядными компаниями и начал работу.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов