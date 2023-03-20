Прокурор потребовал 10 месяцев исправительных работ для бывшего новосибирского депутата, сбившего ребенка

В Новосибирской области началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего депутата Сергея Мамонтова, который на своем автомобиле наехал на шестилетнего мальчика и скрылся с места аварии, не вызвав врачей и ГИБДД. По ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) гособвинитель потребовал для обвиняемого 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка, рассказали в управления Судебного департамента в Новосибирской области. Защита просила назначить Сергею Мамонтову штраф. 29 марта бывший депутат выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для написания приговора.

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События, которые описаны в деле, произошли 30 октября в городе Татарске Новосибирской области. Согласно материалам следствия, водитель кроссовера Toyota RAV4 депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов наехал на шестилетнего мальчика, который упал под бампер иномарки. После инцидента водитель уехал с места ДТП, не вызвав врачей и ГИБДД. В дальнейшем ребенка госпитализировали.

В отношении Сергея Мамонтова возбудили уголовное дело. Пока шло следствие, депутата исключили из партии «Единая Россия». Кроме того, он сам сдал депутатский мандат. Еще до передачи дела в суд экс-депутат выплатил компенсацию в размере 1 млн руб. матери ребенка, которая написала заявление, что не имеет претензий к Сергею Мамонтову.

23 декабря 2022 года, как писал «Ъ-Сибирь», мировой суд прекратил уголовное дело в отношении Сергея Мамонтова с формулировкой «в связи с примирением сторон», но прокуратура подала апелляционное представление, потребовав отмены решения. Вышестоящий суд с этим согласился и направил дело на новое рассмотрение, но в другой мировой суд.

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Илья Николаев